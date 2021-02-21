Adana'da evleri küle dönen aile, yardım eli bekliyor

Bir apartmanın 9'uncu katında çıkan yangının ardından evleri küle dönen aile, evin onarılması için yetkililerden yardım istedi.

Dün akşam saatlerinde Adana'nın Yüreğir ilçesine bağlı Dadaloğlu Mahallesi'ndeki bir apartmanın 9’uncu katında yaşayan 50 yaşındaki Mustafa Cavlak, iş çıkışı eve geldikten sonra salondaki elektrikli sobayı çalıştırıp banyoya girdi.

Bir akaryakıt istasyonunda satış elemanı olarak çalışan Cavlak, kısa süre içerisinde patlama sesiyle neye uğradığını şaşırdı.

EV, KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Cavlak alevlerin arasında kaldı. Evden dumanların yükseldiğini gören apartman sakinleri durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede adrese ulaşan ekipler evin kapısını kırarak Cavlak’ı kurtardı. Kontrol altına alınan yangın sonrası ev kullanılamaz hale geldi.

KAYINVALİDESİNE SIĞINDILAR

Evinin kül olduğunu belirten Mustafa Cavlak, yangın sırasında eşi ve 2 çocuğunun şans eseri evde bulunmadığını söyledi. Psikolojik travma yaşadıklarını belirten Cavlak, eşyasız halde kayınvalidesinin evine sığındıklarını anlattı.

Cavlak, "Allah kimsenin başına böyle bir olay vermesin." dedi.

ÇOCUKLARININ DA EĞİTİME ERİŞİMİ KESİLDİ

Ailenin durumuna kayıtsız kalmayan komşuları, evlerinin onarılması ve 8-12 yaşlarındaki 2 çocuğun Eğitim Bilişim Ağı'na (EBA) erişmek için kullandıkları tablet bilgisayarın da aralarında bulunduğu eşyanın yenilenmesi için yetkililerden yardım istedi.