Evlerin demir kapılarını çalan hırsızları yakalamak için harekete geçen polis, kardeş oldukları belirlenen şahısları suçüstü yakaladı. Hırsızlık anları güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Adana merkez Yüreğir ilçesinde, Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, müstakil evlerde bir süredir meydana gelen demir kapı hırsızlığından dolayı mahallelerde önlem almaya başladı. Polis, mahalle aralarında şüpheli bir pikap olduğu bilgisine ulaşınca harekete geçti.

KAÇMAYA BAŞLADILAR

Pikabın olduğu yere gelen polisleri gören şahıslar, polisin dur ihtarına rağmen kaçmaya başladı. Zanlılar kaçarken de iki araca çarpınca pikabı bırakıp, yaya olarak kaçmaya başladı.

Adana'da evlerin demir kapılarını çalan hırsızlar suçüstü yakalandı ViDEO

KAMERALAR KAYITTAYDI

Yakalanan zanlıların Ahmet H. (31) ve Muhammet H. (24) isimli iki kardeş olduğu belirlendi. Pikapta 6 demir kapı ele geçirilirken, zanlıların evlerin demir kapılarını çalması da saniye saniye görüntülendi.

BİRİ SERBEST BIRAKILDI

Zanlılar sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından Muhammet H. tutuklanırken, Ahmet H. adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı.