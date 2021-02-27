Adana’da evlerinde uyuşturucu yetiştiren baba ve oğlu yakalandı

Adana’da evlerinde uyuşturucu yetiştiren baba ve oğlu yakalandı

Evlerinin içerisine kurdukları çadır düzeneğinde skunk maddesi yetiştiren baba ve oğlu, yapılan baskınla gözaltına alındı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir evin içerisinde uyuşturucu madde yetiştirildiği ihbarı üzerine harekete geçti.

Ekipler, A.K ve oğlu Ü.C.K.'nin yaşadığı Huzurevleri Mahallesi’nde bulunan evlerine baskın düzenledi.

UYUŞTURUCU YETİŞTİRMEK İÇİN DÜZENEK KURDULAR

Düzenlenen baskında baba A.K. ile oğlu Ü.C.K. yakalandı. Evlerinde yapılan aramada, skunk maddesini yetiştirmek için çadır içerisine kurulan düzenek bulundu.

Düzeneğin içerisinde bulunan, 2 adet zamanlayıcı, 1 adet vantilatör, 2 adet alüminyum havalandırma fanı, 4 adet led lamba, 1 adet ısı ölçer ve uyuşturucu madde imalatında kullanılan 6 kutu kimyasal madde ele geçirildi. Çadır düzeneğinin içerisinde 6 kök skunk maddesi ve 1 adet cam kavanoz içerisinde satışa hazır 16.7 gram skunk maddesi yakalandı.

Baba A.K. gözaltına alınırken, oğlu Ü.C.K ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Adana’da evlerinde uyuşturucu yetiştiren baba ve oğlu yakalandı