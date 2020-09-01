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Adana'da evli bir kadını takip eden kişi dayak yedi

Adana'da evli bir kadını takip eden kişi dayak yedi

Seyhan ilçesinde evli bir kadını cep telefonuyla mesaj atarak taciz ettiği öne sürülen kişi, kadını takip ettiği sırada kadının kocası ve mahalli tarafından yakalanıp darp edildi.