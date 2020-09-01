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    Adana'da evli bir kadını takip eden kişi dayak yedi

    Seyhan ilçesinde evli bir kadını cep telefonuyla mesaj atarak taciz ettiği öne sürülen kişi, kadını takip ettiği sırada kadının kocası ve mahalli tarafından yakalanıp darp edildi.
    • İHA
    • 01.09.2020 - 02:20
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    Adana'da evli bir kadını takip eden kişi dayak yedi

    Adana’nın Seyhan ilçesine bağlı Gülbahçesi Mahallesi’nde meydana gelen olayda, S.A. bir süredir evli olan ismi belirtilmeyen kadına cep telefonuyla mesaj atarak taciz etmeye başladı.

    S.A., akşam saatlerinde ismi belirtilmeyen kadını sokakta bisikletiyle takip etmeye başladı. Durumu fark eden kadın, eşine haber verdi.

    Adana da evli bir kadını takip eden kişi dayak yedi #1

    MAHALLELİYLE BİRLİKTE TACİZCİYİ DÖVDÜLER

    Olay yerine gelen kadının eşi, S.A.’yı mahalleliyle birlikte dövmeye başladı. Bazı vatandaşlar ise durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine, özel harekat ve asayiş polisleri sevk edildi.

    Özel harekat timleri, olayın gerçekleştiği bölgede yoğun güvenlik önlemi aldı. Şüpheli S.A. gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

    Öte yandan, ismi belirtilmeyen kadının daha önce S.A.’nın kendisini taciz ettiği yönünde suç duyurusu olduğu öğrenildi.

    Adana'da evli bir kadını takip eden kişi dayak yedi VİDEO


    Adana da evli bir kadını takip eden kişi dayak yedi #2

    Adana da evli bir kadını takip eden kişi dayak yedi #3

    Adana da evli bir kadını takip eden kişi dayak yedi #4

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