Adana'da eziyet ettiği eşinin sığındığı polis kardeşini vurdu

Yıllardır şiddet gören kadın, boşanma istemiyle çocuklarını da alarak polis memuru kardeşinin yanına gitti. Kadının peşinden giden saldırgan koca, ablasını vermeyen polis kardeşinin bacağına sıktı.

Adana'nın Seyhan ilçesinde 25 Mart günü yaşanan olayda 2 çocuk annesi Ümmü U., evliliğinin başından beri şiddet gördüğü eşinden boşanmak istedi.

Şiddet görmeye devam ettiği öne sürülen Ümmü U., iki çocuğunu da alıp Osmaniye’de görevli polis memuru kardeşi Ramazan Y.’ye sığındı.

Olay günü Ramazan Y., ablası ve yeğenleriyle Adana’ya geldi. Bu sırada eşinin peşinden gelen Ramazan U. ise çocuklarını ve eşini almak istedi.

2 ÇOCUĞU ALIP KAÇTI

Polis memuru buna karşı çıkınca zanlı iki çocuğunu alıp kaçtı. Kadını ise polis memuru kardeşi korudu.

Daha sonra ise Ramazan U., çocuklarının da bulunduğu araçla polis memurunun yanına tekrar geldi. Ramazan U. otomobilin içinden polis memuru ile tartıştı.

POLİS MEMURUNA KURŞUN YAĞDIRDI

Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine çocuklarını otomobilden uzaklaştıran Ramazan U., belinden çıkarttığı tabancayla kayınbiraderi Ramazan Y.’yi bacağından vurdu.

Bu olayı gören çocuklar koşarak tekrar otomobile doğru geldi. Ramazan U. çocukları da yanına alıp kaçtı.

YARALI POLİS HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralanan polis memuru Ramazan Y.’nin yardımına çevredekiler koştu. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalesinin ardından Ramazan Y.’yi ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, saldırının ardından kaçan Ramazan U.’nun yakalanması için çalışma başlattı.

KISKIVRAK YAKALANDI

Kaçış güzergahındaki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, Ramazan U.’yu saklandığı adrese yapılan baskında yakalandı.

'EŞİMLE ARAMIZI BOZDU' İDDİASI

Emniyete götürülen Ramazan U. ifadesinde, kayınbiraderi Ramazan Y.’nin eşiyle arasını bozduğunu ve boşanmasına neden olduğunu öne sürerek, olay günü de bu nedenle tabancayla ateş ettiğini söyledi.

MAHKEME TUTUKLULUĞUNA KARAR VERDİ

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ramazan U., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.