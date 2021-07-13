Adana’da faili meçhul cinayet için para ödülü

10 yıl önce alacak verecek meselesi yüzünden öldürüldüğü iddia edilen talihsiz adamın kardeşi, ağabeyinin katilini ihbar edene 250 bin TL para ödülü verecek.

Adana’nın Aladağ ilçesine bağlı Ceritler Mahallesi’nde, 10 yıl önce ormanda elleri ayakları bağlı yakılarak öldürüldüğü tespit edilen Yusuf Bilir'in katili hala bulunamadı.

Ramazan Bilir, ağabeyinin katilini güvenlik güçlerinin hala aradığını ancak bulunamadığını söyledi.

Kardeş Bilir, güvenlik güçlerine yardımcı olmak ve o dönem cinayeti bilip görüp konuşmayanları harekete geçirmek için ortaya para ödülü koyduklarını açıkladı.

“BİZİM ŞÜPHELENDİKLERİMİZ BERAAT ETTİ”

Bilir, "Ağabeyim öldürüldü. Birinden alacağı vardı. Alacağını alamayınca o evleri yakacağım diyordu. 10 yıl önce 35 bin TL değerinde kereste vermişti. Ben ağabeyime, 'konuşalım, isteyelim çözelim' dedim. Bu konuşmanın ardından 1 hafta sonra ağabeyim kayboldu. Kolluk güçlerine haber verdik ormanda elleri ayakları bağlanmış yakılmış olarak bulundu. Dava sürüyor. Bizim şüphelendiklerimiz beraat etti. Ödülü vereceğiz, birileri konuşur diye umut ediyoruz." dedi.

“250 BİN LİRA ÖDÜL KOYDUK”

Öldürülen Yusuf Bilir’in yeğeni Bayram Delikoca ise “2010 yılında vahşice bir cinayete kurban gitti. Dayım olurdu kendisi. 10 yıl geçmesine rağmen herhangi bir netice alamadık. 250 bin TL ödül koyduk. Kolluk kuvvetlerine ihbar edenlere, katil yakalanırsa 250 bin TL ödül vereceğiz. Üzerinden ne kadar zaman geçerse geçsin bu cinayetin aydınlanmasını bekliyoruz.” diye konuştu.