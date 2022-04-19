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    Adana'da faili meçhul cinayetle ilgili şüpheliler yakalandı

    Bir iş yerinde pompalı tüfekle öldürülen Umut Barış Koç'un faili oldukları öne sürülen 7 zanlı, polis ekiplerinin şafak vakti düzenlediği baskınla yakalanarak, gözaltına alındı.
    • 19.04.2022 - 09:28
    • Güncelleme : 19.04.2022 - 09:29
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    Adana'da faili meçhul cinayetle ilgili şüpheliler yakalandı

    Adana'nın Kozan ilçesi Tufanpaşa Mahallesi'nde kimliği belirsiz kişiler, bir telefon dükkanına pompalı tüfekle ateş açıp, olay yerinden kaçtı.

    Dükkanda oturan 27 yaşındaki Umut Barış Koç ise saldırganların silahından çıkan saçmalarla ağır yaralandı.

    Pompalı tüfekle öldürüldü

    İHA'nın haberine göre; İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Koç'un öldüğü belirlendi. Koç yakınları tarafından toprağa verildi. Bu olaydan sonra Adana polisi zanlı ya da zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.

    Polis olayın bir çete tarafından yapıldığını saptaması üzerine devreye Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Organize Büro Amirliği ekipleri girdi.

    7 zanlı yakalandı

    Zanlılara yönelik başlayan takip sonucunda 7 şüpheli belirlendi. Polis ekiplerinin şafak vakti düzenlenen baskınla 7 zanlı, 12 ayrı adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı.

    Polis adreslerde yaptığı aramada 1 ruhsatsız tabanca, 5 ruhsatsız av tüfeği, kar maskesi, 20 mermi ele geçirdi.

    Zanlılar sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere emniyete getirildi.

    Adana da faili meçhul cinayetle ilgili şüpheliler yakalandı #1

    Adana da faili meçhul cinayetle ilgili şüpheliler yakalandı #2

    Adana da faili meçhul cinayetle ilgili şüpheliler yakalandı #3


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