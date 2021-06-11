Kendisini savcı olarak tanıtıp FETÖ tehdidi ile 40 bin lira dolandıran şahıslar, yapılan operasyonun ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Adana’nın Merkez Seyhan ilçesinde yaşayan İlyas Ç., 3 Haziran tarihinde telefonla arandı.

Telefonda kendisini savcı olarak tanıtan kişi, "FETÖ'ye yapılan operasyonda bir evden kimlik fotokopiniz çıktı. Bu nedenle inceleme yapacağız. Evinizde altın ya da paranız varsa size göndereceğimiz hesaba yatırın. Operasyondan sonra geri vereceğiz." ifadelerini kullandı.

İlyas Ç., duyduklarının ardından paniğe kapıldı.

POLİSE BAŞVURDU

Korku ile bankadaki 40 bin lirasını, Harun İ. isimli şahsa ait hesaba havale etti.

Daha sonra kendisini arayan numara ile iletişime geçmeye çalıştı.

Telefonu açan kimsenin olmaması üzerine dolandırıldığını anlayan İlyas Ç., polis ekiplerine başvurdu.

ŞANLIURFA’DA YAKALANDI

İhbar üzerine ekipler harekete geçti.

Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, paranın gönderildiği hesabın sahibi Harun İ.'yi Şanlıurfa'da yakaladı.

“PARAYI ONLARA GERİ VERDİM”

Harun İ., emniyetteki ifadesinde şu ifadeleri kullandı:

"Ahmet I., beni yönlendirip paranın yattığını söyledi. Ben de parayı çekip Osman K.'ye verdim. Bana da 780 lira verdiler ancak ben bu parayı onlara geri verdim.”

BASKIN DÜZENLENDİ

Ahmet I. ile Osman K. belirlenen adreslere düzenlenen baskın ile gözaltına alındı.

Adana Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Harun İ., Ahmet I. ile Osman K., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şahıslar, çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

Adana’da FETÖ tehdidi ile dolandırıcılık yapan şahıslar yakalandı VİDEO

