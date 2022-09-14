Petrol
93.62
0.48%
Euro
18.2853
0.51%
Dolar
18.2534
0.02%
Altın
1.001
0.12%
Borsa
3379
0.00%
Bitcoin
375.044
-9.80%
BTXN Coin
6.39
-6.16%
Bitexen
20ºC
İstanbul
Güneşli 20 C

    Adana'da FETÖ yalanıyla dolandırıcılık yapan şahıslar tutuklandı

    FETÖ yalanı ile kendisini dolandıran şahıslara altınlarını kaptıran S.Ö., durumu anlayınca polise gitti. Geniş çaplı çalışma başlatan ekipler, şüphelileri saklandıkları adreste yakaladı.
    • 14.09.2022 - 12:48
    • Güncelleme : 14.09.2022 - 13:02
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Adana'da FETÖ yalanıyla dolandırıcılık yapan şahıslar tutuklandı

    Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) adıyla dolandırıcılık vakaları yaşanmaya devam ediyor.

    Adana'nın Seyhan ilçesinde yaşayan 46 yaşındaki S.Ö. isimli kadın, dolandırıcılar tarafından cep telefonuyla arandı.

    "Evdeki altınlarınızı bize vermeniz gerekiyor"

    Kendilerini 'Komiser Süleyman' olarak tanıtan şahıs, "Kimliğiniz FETÖ şüphelilerinin eline geçti. Evinizde arama yapacağız. Evdeki altınlarınızı bize vermeniz gerekiyor. Bir arkadaşımız gelip, altınları sizden alacak." dedi.

    Bunun üzerine evine gelen şahıslara 11 tüm, 1 yarım ve 3 çeyrek altınını veren S.Ö., bir süre sonra aynı numaraya dönüş yapmak istedi.

    Adana da FETÖ yalanıyla dolandırıcılık yapan şahıslar tutuklandı #1

    Ekipler çalışma başlattı

    Kendisini arayanlara ulaşamayan kadın, dolandırıldığını anlayınca soluğu polis merkezinde aldı.

    Şikayet üzerine harekete geçen polis ekipleri, şüphelilerin bulunması için çalışma başlattı.

    Altınlar bulunamadı

    Yapılan araştırmada şüphelilerin ‘dolandırıcılık’ suçundan 5 kaydı olan S.G. ile S.A. olduğu belirlendi.

    Saklandıkları adreste yakalanarak gözaltına alınan dolandırıcıların evinde söz konusu altınlar ise bulunamadı.

    Şüpheliler tutuklandı

    DHA'nın aktarımına göre; emniyete götürülen şahıslar sorgularında birbirlerini suçladı. Adliyeye sevk edilen S.G. ile S.A., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

    Adana da FETÖ yalanıyla dolandırıcılık yapan şahıslar tutuklandı #2


    Denizli'de kontrolden çıkan araç defalarca takla attı: 2 ölü
    3. Sayfa

    Denizli'de kontrolden çıkan araç defalarca takla attı: 2 ölü

    İstanbul'da suya yüzde 40.38 zam
    Gündem

    İstanbul'da suya yüzde 40.38 zam

    Genç Türk kadını milyonerlik yolculuğunu anlatıyor
    Advertorial

    Genç Türk kadını milyonerlik yolculuğunu anlatıyor

    Görüş Bildir