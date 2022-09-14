Adana'da FETÖ yalanıyla dolandırıcılık yapan şahıslar tutuklandı

FETÖ yalanı ile kendisini dolandıran şahıslara altınlarını kaptıran S.Ö., durumu anlayınca polise gitti. Geniş çaplı çalışma başlatan ekipler, şüphelileri saklandıkları adreste yakaladı.

Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) adıyla dolandırıcılık vakaları yaşanmaya devam ediyor.

Adana'nın Seyhan ilçesinde yaşayan 46 yaşındaki S.Ö. isimli kadın, dolandırıcılar tarafından cep telefonuyla arandı.

"Evdeki altınlarınızı bize vermeniz gerekiyor"

Kendilerini 'Komiser Süleyman' olarak tanıtan şahıs, "Kimliğiniz FETÖ şüphelilerinin eline geçti. Evinizde arama yapacağız. Evdeki altınlarınızı bize vermeniz gerekiyor. Bir arkadaşımız gelip, altınları sizden alacak." dedi.

Bunun üzerine evine gelen şahıslara 11 tüm, 1 yarım ve 3 çeyrek altınını veren S.Ö., bir süre sonra aynı numaraya dönüş yapmak istedi.

Ekipler çalışma başlattı

Kendisini arayanlara ulaşamayan kadın, dolandırıldığını anlayınca soluğu polis merkezinde aldı.

Şikayet üzerine harekete geçen polis ekipleri, şüphelilerin bulunması için çalışma başlattı.

Altınlar bulunamadı

Yapılan araştırmada şüphelilerin ‘dolandırıcılık’ suçundan 5 kaydı olan S.G. ile S.A. olduğu belirlendi.

Saklandıkları adreste yakalanarak gözaltına alınan dolandırıcıların evinde söz konusu altınlar ise bulunamadı.

Şüpheliler tutuklandı

DHA'nın aktarımına göre; emniyete götürülen şahıslar sorgularında birbirlerini suçladı. Adliyeye sevk edilen S.G. ile S.A., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.