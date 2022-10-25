Petrol
90.96
-0.27%
Euro
18.3607
0.16%
Dolar
18.6062
0.13%
Altın
985.2
-0.11%
Borsa
4009
0.78%
Bitcoin
363.245
-0.50%
BTXN Coin
10.59
3.31%
Bitexen
20ºC
İstanbul
Güneşli 20 C

    Adana'da, FETÖ'nün hücre evlerinden servet çıktı

    FETÖ’nün hücre evlerinde yapılan baskınlarda, koltuk döşemeleri ve masa çekmecelerinden servet çıktı. Operasyonda 7 bin 720 euro, 22 bin 400 dolar, 251 bin 960 TL ile 100 gram has altın ele geçirildi.
    • 25.10.2022 - 10:19
    • Güncelleme : 25.10.2022 - 12:03
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Adana'da, FETÖ'nün hücre evlerinden servet çıktı

    Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ile mücadele kapsamında çalışmalar aralıksız bir şekilde devam ediyor…

    Örgütün güncel yapılanması, yeni eleman temini ve finans kaynaklarının deşifresine yönelik Emniyet Genel Müdürlüğü’ne bağlı ilgili daire başkanlıkları ile Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) koordinesinde yürütülen ‘Gazi Turgut Aslan Operasyonu’ çerçevesinde, Adana’da da çok sayıda adrese baskın yapıldı.

    Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 8 aylık teknik ve fiziki takibin ardından haklarında yakalama kararı çıkarılan 5’i kadın, 35 şüpheliyi gözaltına aldı.

    Döşeme ve çekmecelerden servet çıktı

    İHA’nın haberine göre; belirlenen adreslerde yapılan aramalarda koltuk döşemeleri ve masa çekmecelerine gizlenmiş 7 bin 720 euro, 22 bin 400 dolar, 251 bin 960 TL ile 100 gram has altın ele geçirildi.

    Adana da, FETÖ nün hücre evlerinden servet çıktı #1

    ‘Kuryeler’ emniyete götürüldü

    Emniyete götürülen şüphelilerin ‘kurye’ olarak adlandırıldıkları, ABD ve bazı Avrupa ülkelerinden gönderilen paraları örgütle irtibatlı ya da daha önce adli işlem uygulanmış kişilere dağıttığı, örgüt tabanının dağılmaması için çalışma yürüttüğü kaydedildi.

    Adana'da, FETÖ'nün hücre evlerinden servet çıktı VİDEO

    9 şüpheli tutuklandı

    İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Zekeriya Y., Önder T., Atilla Ü., Murat D., Fidan Y., Bahattin S., Mehmet K., Bekir Ç. ile Mehmet Ö. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 2’si ev hapsi cezasına çarptırıldı. 5 kişi adli kontrol şartı, 19 kişi ise savcılık talimatıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

    Adana da, FETÖ nün hücre evlerinden servet çıktı #2

    Örgüt paralarını, PTT ATM’sinden gönderdiler

    Şüphelilerin, örgütün gönderdiği parayı, verilecek kişinin T.C. kimlik numarasını alıcı ve gönderici kısmına yazıp kartsız işlemle PTT ATM’sinden yatırdığı ortaya çıktı.

    Para gönderme anları kamerada

    Söz konusu paraların, özellikle örgüte yönelik operasyonlarda gözaltına alınıp tutuklanmış ve etkin pişmanlıktan yararlanmamış kişilere ve ailelerine gönderildiği belirlendi. Öte yandan tutuklu Atilla Ü.’nün, örgütün parasını gönderdiği anlar ATM’nin güvenlik kamerasına yansıdı.

    “Ak sakallı bir adam, yardıma muhtaç ailelere göndermem için bana para verdi”

    Operasyonda gözaltına alınan bazı şüphelilerin, “Tanımadığım bir kişi telefonla arayıp, yardım etmek istediği aileler olduğunu söyledi. Daha sonra da bana parayı gönderdi. Ben de bana söylediği kişiye bu paraları gönderdim." ve “Sokakta karşılaştığım ak sakallı bir adam, yardıma muhtaç ailelere göndermem için bana para verdi. Nedenini sormadım.” şeklinde ifade verdikleri belirtildi.

    Adana da, FETÖ nün hücre evlerinden servet çıktı #3

    Adana da, FETÖ nün hücre evlerinden servet çıktı #4

    Adana da, FETÖ nün hücre evlerinden servet çıktı #5

    Adana da, FETÖ nün hücre evlerinden servet çıktı #6


    Aslı kripto al-sat için en doğru stratejiyi buldu!
    Advertorial

    Aslı kripto al-sat için en doğru stratejiyi buldu!

    Bursa'da hatalı sollama yapan sürücü yaralandı
    3. Sayfa

    Bursa'da hatalı sollama yapan sürücü yaralandı

    24 Ekim 2022 trafik yoğunluğu nasıl? Hangi yollar kapalı? İBB trafik yoğunluk haritası!
    Yaşam

    24 Ekim 2022 trafik yoğunluğu nasıl? Hangi yollar kapalı? İBB trafik yoğunluk haritası!

    Görüş Bildir