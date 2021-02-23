11 ile düzenlenen FETÖ/PDY operasyonuyla gizli yapılanmada yer aldığı tespit edilen 13 astsubay ve uzman çavuş hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Adana merkezli 11 ilde, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilerek engellenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

Adana Emniyet Müdürlüğü istihbarat ve TEM şube müdürlüğünce, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün “mahrem hizmet” olarak adlandırdıkları gizli yapılanmada yer alan kişiler belirlendi.

ARDIŞIK ARAMA TESPİT EDİLDİ

Ekipler tarafından “mahrem imamların” TSK içindeki terör örgütü mensupları ile iletişime geçmek için kullandığı gizli haberleşme yöntemlerinden birisi olan ankesörlü/büfe numaralarından Adana'da ardışık arandığı tespit edildi.

11 İLE OPERASYON

Gözaltı kararı verilen 13 astsubay ve uzman çavuşa yönelik olarak Adana merkezli 11 ilde operasyon düzenlendi.

EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ

Operasyonda gözaltına alınan şüpheliler, Adli Tıp biriminde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü.

Adana'da FETÖ'nün TSK'daki mahrem imamları yakalandı VİDEO





