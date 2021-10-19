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    Adana’da firari şahıslar, şafak operasyonu ile yakalandı

    Çeşitli suçlardan haklarında arama bulunan fakat teslim olmayan, kesilen cezalarını yatmayan 90 firariye yönelik şafak operasyonları düzenlendi.
    • DHA
    • 19.10.2021 - 08:54
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    Adana’da firari şahıslar, şafak operasyonu ile yakalandı

    Adana’da, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ancak teslim olmayan, kesilen para cezalarını yatırmayan 90 firarinin yakalanması için ekipler harekete geçti.

    İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, söz konusu şahısların adreslerini belirledi.

    Teknik ve fiziki çalışmaların tamamlanmasının ardından, firarilerin yakalanması için şafak vakti operasyonları düzenlendi.

    90 ADRESE EŞ ZAMANLI BASKIN

    Emniyet Müdürlüğü'nün diğer birimlerinin de desteğiyle 90 adrese eş zamanlı baskın yapan ekipler, çok sayıda firariyi yakaladı.

    Adana’da firari şahıslar, şafak operasyonu ile yakalandı VİDEO

    SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLDİLER

    Sağlık kontrolünden geçirilen firariler, Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

    Firariler, işlemlerin ardından adliyeye sevk edilecek.

    Adana’da firari şahıslar, şafak operasyonu ile yakalandı #1

    Adana’da firari şahıslar, şafak operasyonu ile yakalandı #2

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    Adana’da firari şahıslar, şafak operasyonu ile yakalandı #4

    Adana’da firari şahıslar, şafak operasyonu ile yakalandı #5

    Adana’da firari şahıslar, şafak operasyonu ile yakalandı #6

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