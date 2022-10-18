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    Adana'da foseptiğe düşen 4 yaşındaki Naz Gül öldü

    Adana'nın Kozan ilçesinde sokakta oynarken kapağı kırık foseptiğe düşen Naz Gül Akduman (4), hayatını kaybetti.
    • 18.10.2022 - 16:02
    • Güncelleme : 18.10.2022 - 16:31
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    Adana'da foseptiğe düşen 4 yaşındaki Naz Gül öldü

    Adana Kozan’da bugün saat 12.30 sıralarında sokakta arkadaşlarıyla oynayan Naz Gül Akduman, ortadan kayboldu.

    Durumu fark eden ailesi, küçük kızı aramaya başladı.

    Naz Gül'ün arkadaşları, kapağı kırık foseptiği gösterip, düşmüş olabileceğini söyledi. Bunun üzerine aile, polise haber verdi.

    İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adana Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi'nden de vidanjör talep edildi.

    Vidanjörle boşaltılan foseptikte küçük kızın cansız bedenine ulaşıldı

    Vidanjörle boşaltılan foseptiğe giren ekipler, Naz Gül'ün cansız bedenine ulaştı.

    Naz Gül Akduman’ın cenazesi, yapılan incelemenin ardından Kozan Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.

    DHA'nın aktardığına göre olayla ilgili soruşturma başladı.

    Adana'da foseptiğe düşen 4 yaşındaki Naz Gül öldü VİDEO

    Adana da foseptiğe düşen 4 yaşındaki Naz Gül öldü #1

    Adana da foseptiğe düşen 4 yaşındaki Naz Gül öldü #2

    Adana da foseptiğe düşen 4 yaşındaki Naz Gül öldü #3

    Adana da foseptiğe düşen 4 yaşındaki Naz Gül öldü #4

    Adana da foseptiğe düşen 4 yaşındaki Naz Gül öldü #5


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