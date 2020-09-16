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    Adana'da fren kavgası büyüdü, emniyet müdürü müdahale etti

    Adana'nın Kozan ilçesinde bir grup arasında 'fren yapma' yüzünden çıkan kavga, akşam saatlerinde yeniden alevlenerek silahlı saldırıya dönüşünce emniyet müdürü de olay yerine geldi.
    • İHA
    • 16.09.2020 - 07:05
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    Adana'da fren kavgası büyüdü, emniyet müdürü müdahale etti

    Adana'nın Kozan ilçesi Türkeli Mahallesi Şanlı Caddesi üzerinde, sabah saatlerinde bir kişi arabası ile bir evin önünde fren yaptı.

    AYNI HAREKETİ YAPINCA KAVGA ÇIKTI

    Aynı kişi dakikalar sonra aynı hareketi yapınca iki grup arasında tartışma çıktı. Kavgada 1 kişi darp edilerek yaralandı.

    Adana da fren kavgası büyüdü, emniyet müdürü müdahale etti #1

    AKŞAM SİLAHLI KAVGA: 1 YARALI

    Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken sakinleşen iki grup akşam saatlerinde yeniden taşlı-sopalı kavga etmeye başladı.

    Çıkan kavgada 1 kişi tüfekle ateş açınca Emrah Akalın isimli kişi vücudunun çeşitli yerlerinden silahla yaralandı. Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ambulansı ile Kozan Devlet Hastanesi acil servisine kaldırılan yaralı burada tedavi altına alındı.

    Adana da fren kavgası büyüdü, emniyet müdürü müdahale etti #2

    EMNİYET MÜDÜRÜ DEVREYE GİRDİ

    İki taraf arasında çıkan kavga durdurulamayınca olay yerine Kozan İlçe Emniyet Müdürü Ferdi Büyükatak ile Türkeli Mahallesi Muhtarı Ahmet Aydın da geldi. İlçe Emniyet Müdürü Ferdi Büyükatak kavgaya karışanlara seslenerek evlerine girmelerini, evlerine girmemeleri halinde sosyal mesafe kurallarına uymadıkları için ceza keseceğini belirtti.

    Adana da fren kavgası büyüdü, emniyet müdürü müdahale etti #3

    SOKAKLAR TAŞ VE SOPALARLA DOLDU

    İlçe Emniyet Müdürü’nü ve muhtarı dinleyen mahalle sakinleri kısmen evlerine girdiler. Kavganın yaşandığı sokaklar taş ve sopalar ile dolarken polis cadde üzerinde geniş güvenlik önlemleri aldı.

    Öte yandan kavgaya karıştığı iddia edilen bazı kişilerde polis tarafından gözaltına alınarak İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

    Adana da fren kavgası büyüdü, emniyet müdürü müdahale etti #4

    Adana da fren kavgası büyüdü, emniyet müdürü müdahale etti #5

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