Adana'da fuhuş operasyonu: 6 tutuklama

Adana'da “Kiraz” lakaplı kadının, şebeke lideri tarafından evlilik vaadiyle kandırılıp darp ve tehditle fuhuş yaptırıldığı ortaya çıktı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Ahlak Büro Amirliğine bir kişi, 29 yaşındaki Fırat Ç. isimli şahsın kadınlara fuhuş yaptırdığı ihbarında bulundu.

Bu ihbar üzerine harekete geçen polis, savcılıktan alınan izinle Fırat Ç. ve bağlantılı olduğu şahısları teknik ve fiziki takibe başladı.

EVLİLİK VAADİYLE KANDIRDI

Yapılan takip sonucunda Fırat Ç.’nin, “Kiraz” lakaplı 26 yaşındaki Seda Ş. isimli bir genç kadınla kafede tanıştığını, daha sonra ise evlilik vaadiyle kandırdığını belirledi.

Adana’da fuhuş operasyonu ViDEO

"FUHUŞTAN PARA KAZAN SONRA EVLENİRİZ"

Polisin yaptığı takipte zanlının, genç kadına "Evlenmek için para lazım, bu da biz de yok. Bunun için fuhuş yapman gerekir, bir eskort sitesine fotoğraflarını koyalım, fuhuştan para kazan sonra evleniriz." dediği, kadının önce kabul etmediği ancak tehdit edilince kabul ettiğini tespit etti.

BÜTÜN PARASINI ALDI

Fırat Ç.’nin daha sonra bir eskort sitesine Seda Ş.’nin fotoğraflarını koyduğu, müşterilerle de kendisi irtibata geçtiği, anlaştığı müşterilere Seda Ş.’yi kuzeni 25 yaşındaki Mehmet Burak A. ve 25 yaşındaki komşusu Ömer G. ile fuhşa gönderdiği, fuhuştan sonra kadından bütün paraları aldığı tespit edildi.

4 KEZ DARPTAN ŞİKAYETÇİ OLDU

Fırat Ç.’nin, Seda Ş. fuhuş yapmak istemediği zamanda ise kadını darbettiği belirlendi. Seda Ş.’nin darbedildiği için 4 kez polise başvurduğu, ancak Fırat Ç.’nin Seda Ş.’yi yine darp ve tehdit ile şikayetinden vazgeçirdiği belirlendi.

KUZENİ DE KANDIRILDI

Bu arada polis, yapılan teknik ve fiziki takipte Seda Ş.’nin kuzeni Tanyeli C.’nin de Turan E. tarafından evlilik vaadiyle kandırılıp fuhşa sürüklendiğini tespit etti.

Ayrıca Fırat Ç. ve Turan E.’nin kadınlara fuhuştan kazandıkları paradan hiç vermediği, bu nedenle iki kadının da başka kadınlara fuhuş yaptırarak para kazandığı belirlendi.

Polis, bu tespitlerin ardından 13 Ocak günü operasyon için düğmeye bastı.

OPERASYONA KİRAZ İSMİ VERİLDİ

Polis, Seda Ş. evlilik vaadiyle kandırılıp fuhşa sürüklenip darbedildiği için operasyona da onun lakabı olan “Kiraz” ismini verdi. Seda Ş’nin boynunda kiraz dövmesi olduğu için eskort sitelerinde isminin "Kiraz" olarak geçtiği belirlendi.

Şafak vakti yapılan Kiraz operasyonunda polis, şebeke lideri Fırat Ç. ile birlikte 5’i kadın 14 kişiyi gözaltına aldı. Zanlılar emniyete getirilerek sorguya alındı.

ŞİKAYETÇİ OLDULAR

Zanlılardan Fırat Ç. ve diğerleri suçlamaları kabul etmedi. Ancak Seda Ş. ve Tanyeli C. evlilik vaadiyle kandırılıp fuhşa sürüklendiklerini söyleyip, zanlılardan şikayetçi oldu.

Bu arada alınan ifadelerde şebeke lideri Fırat Ç.’nin, fuhuştan kazandığı paralarla evine kadın çağırıp fuhuş yaparak harcadığı öne sürüldü. 14 zanlıdan 5’i ifadesi alındıktan sonra serbest kalırken 4’ü kadın 9 zanlı adliyeye sevk edildi.

6 KİŞİ TUTUKLANDI

Zanlılardan Ömer G., Fırat Ç., Mehmet Burak A., Turan E., Mehmet Eşref Ö., Neriman Y. tutuklanırken, 3 kadın ev hapsi tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.