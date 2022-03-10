Adana'da gasbettiği telefon, cinayetini ortaya çıkardı

20 ay önce kaybolan Mehmet Yanar'ı gece parkta keserle öldürüp cep telefonunu gasbettiği öne sürülen Mustafa G., telefonu kullanınca cinayet dedektifleri tarafından yakalanarak tutuklandı.

Adana'nın Seyhan ilçesi Reşatbey Mahallesi’nde meydana gelen olayda evli ve bir çocuk babası Mehmet Yanar (36), akşam evden ayrılıp parka gitti ancak gece dönmedi.

Ailesi Yanar’a telefonla da ulaşamayınca aynı gün polise giderek kayıp başvurusu yaptı. Yanar’ın bulunması için çalışma başlatan ekipler, hiçbir ize ulaşamadı.

EVİNDEN AYRILAN ADAMDAN 20 AYDIR HABER ALINAMADI

Çalışmalarını sürdüren polis, 20 aydır haber alınamayan Yanar’ın banka hesabındaki parasının hiç harcanmadığını belirledi.

Yanar’ın öldüğü ya da cinayete kurban gittiğini değerlendiren Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, soruşturmayı bu yöne kaydırdı.

CEP TELEFONUNU KULLANAN KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Cinayet dedektiflerinin yaptığı çalışmada, Yanar’ın cep telefonunun atık kağıt toplayıcılığı yapan Mustafa G. (49) tarafından kullanıldığı tespit edildi.

Bunun üzerine polis, Mustafa G.’yi yakalayarak gözaltına aldı. Mustafa G. ifadesinde, Yanar’a ait olduğunu öğrendiği cep telefonunu bir süre önce Bilal L.’den satın aldığını, bu konuda şahitlerinin olduğunu öne sürdü.

TELEFONU KENDİSİNDEN SATIN ALDIĞINI İDDİA EDEREK, ŞAHİTLERİNİ GETİRDİ

Daha sonra emniyete gelen tanıdığı 7 kişi de Mustafa G.’nin, cep telefonunu Bilal L.’den satın aldığını iddia etti. Polis, bunun üzerine zanlıyı ve 7 şahsı serbest bıraktı.

Ancak polis çalışmayı derinleştirdiğinde Yanar’ın o gece kimseyle görüşmediğini, sadece parka gittiğini, ayrıca telefonu sattığı öne sürülen şahsın da kimseye telefon satmadığını söylediğini belirleyerek, telefonu kullanan Mustafa G.’nin üzerine yoğunlaştı.

KAMERA KAYITLARI, SUÇUNU ORTAYA ÇIKARDI

Polis, kamera kayıtlarında Yanar’ın parka girdikten sonra atık kağıt toplayıcısı Mustafa G.’nin parka geldiğini belirledi. Bunun üzerine olaydan yaklaşık 18 ay sonra Mustafa G. ve 7 şahidi gözaltına alındı.

Yapılan sorguda telefonu satın aldığını öne sürdüğü şahitler, bu kez Mustafa G.’nin talimatı üzerine yalan söylediklerini ifade etti.

"YANIMDA BULUNAN KESERLE VURDUM"

Yeniden sorguya alınan Mustafa G., "Olay günü Yanar’ı parkta yalnız oturup içki içerken gördüm. Yanına yanaştım ve bir süre sohbet ettik. Dertli olduğunu söyledi. Daha sonra birden aramızda tartışma çıktı. Ben de Yanar’ı dövmeye başladım. Yanımda bulunan keserle vurdum. Hareketsiz bir şekilde yatıyordu ve nefes almıyordu. Yanında duran cep telefonunu alıp kaçtım. Ölüp ölmediğinden haberim yok." dedi.

Polis, Mustafa G.’nin bir daha görmediğini öne sürdüğü Mehmet Yanar’ın başkaları tarafından gömülmüş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

CESET ARANIYOR

Olay yerine yakın bölgelerdeki parklarda yapılan kazı ve Seyhan Nehri’ndeki arama çalışmalarında ise Yanar’ın cesedi bulunamadı.

ZANLI TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mustafa G. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, cep telefonunu satın aldığı yönünde beyanda bulunan 7 yakını ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Mehmet Yanar’ın bulunması için yürütülen arama çalışmaları sürüyor.