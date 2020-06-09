Adana'da gelin arabasını soyup kaçtılar

Düğün öncesi tarihi Taş Köprü kenarında fotoğraf çektirmek isteyen gelin ve damadın aracındaki altın ile para çalındı. İki hırsız, polis tarafından kısa sürede yakalandı.

Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Ulucami Mahallesi'nde Sümeyye Buzlucan (23) ve Tahir Bilmez (27), düğün öncesi tarihi Taş Köprü ve eski kız lisesindeki parkta fotoğraf çektirmeye geldi.

Gelin ve damat, gelin aracını yol kenarına park etti.

12 BİN LİRALIK ALTIN VE PARA ÇALINDI

Fotoğraf çekimi bittikten sonra da düğüne gitmek üzere araçlarının yanına gelen çift, araç kapısının açık olduğunu görünce şoke oldu. Aracı kontrol eden çift, içinde 11 bin 400 lira değerindeki kolye ve 600 liranın olduğu çantanın çalındığını fark etti. Damat, hemen polisi arayarak bilgi verdi.

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"EN MUTLU GÜNÜMÜZDE ÜZÜLDÜK"

Damat Bilmez, fotoğraf çektirmeye gidip geldiklerinde araçlarının soyulduğunu fark ettiklerini söyleyerek, "Fotoğraf çektirmek için buradaydık, En mutlu günümüzde üzüldük, keşke olmasaydı çok üzüldük." dedi. Gelin Buzlucan ise "Çok üzgünüz, en mutlu günümüz yıkıldı. Fotoğraf çektirmeye geldik, akşam düğünümüz vardı." diye konuştu.

ADANA'DAKİ BÜTÜN KUYUMCULAR İNCELENDİ

Bir süre sonra olay yerine Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği dedektifleri geldi. Polis, olay yerindeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan incelemede iki şahsın, aracın yanına gelerek 5 saniye gibi kısa sürede araçtan çantayı alıp kaçtıkları belirlendi. Çantayı alan zanlının 3 ayrı olaydan aranması olan Kadir İ.(34) olduğu, yanındaki zanlının ise Umut Ş. (35) olduğu belirlendi.

24 SAAT GEÇMEDEN YAKALANDILAR

Bu arada, zanlıların altını kuyumculara satma ihtimaline karşılık tedbir alan polis, Umut Ş.'nin kuyumcuları dolaşarak altınları bir kuyumcuya sattığını saptadı. Zanlılar, olayın üstünden 24 saat geçmeden evlerine yapılan baskın sonucu yakalandı.

POLİS TESLİM ETTİ

Operasyonda 600 lira Kadir İ. adlı zanlıdan ele geçirilirken, Umut Ş. de altını sattığı kuyumcuyu söyledi. Polis hem parayı hem de altını alarak, gelin ve damada teslim etti.