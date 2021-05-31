Adana'da gelin ve kayınpeder arasında 'mangal' kavgası

Adana'da gelin ve kayınpeder arasında 'mangal' kavgası

Gelin ve kayınpeder arasında çıkan kavganın sonu kanlı bitti. Şahıslar yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Adana'nın Seyhan ilçesinde yaşayan Mustafa Ö. ve gelini Emine Ö. arasında çıkan tartışma, bir süre sonra kavgaya döndü.

Mustafa Ö'nün alınan tavukla mangal yapılmasını istemesi üzerine başlayan kavga, hastanede bitti.

BİRİ BAŞINDAN BİRİ GÖĞSÜNDEN YARALANDI

İkili arasında çıkan 'tavuk' tartışmasının büyümesi üzerine Mustafa Ö., bahçeden aldığı sopayla Emine Ö.'nün başına vurdu.

Başından yaralanan Emine Ö., mutfaktan aldığı bıçakla kayınpederini göğsünden ve karnından bıçakladı.

Evdeki diğer yakınları polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Adana'da gelin ve kayınpeder arasında 'mangal' kavgası VİDEO

BIÇAKLANAN KAYINPEDERİN DURUMU AĞIR

İhbar üzerine adrese sevk edilen sağlık ekibi, ilk müdahalesini yaptığı yaralılardan Mustafa Ö.'yü Seyhan Devlet Hastanesi'ne, gelini Emine Ö.'yü ise Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü.

Ameliyata alınan Mustafa Ö.'nün durumunun ağır olduğu belirtildi.

GAZETECİLERE TEPKİ

Emine Ö., hastaneye girerken kendisini görüntüleyen gazetecilere tepki gösterdi.

Emine Ö., tedavisinin ardından polis tarafından gözaltına alındı.

Aile, Emine Ö.'den şikayetçi oldu.