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    Adana'da gelin ve kayınpeder arasında 'mangal' kavgası

    Gelin ve kayınpeder arasında çıkan kavganın sonu kanlı bitti. Şahıslar yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
    • DHA
    • 31.05.2021 - 11:05
    • Güncelleme : 31.05.2021 - 11:20
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    Adana'da gelin ve kayınpeder arasında 'mangal' kavgası

    Adana'nın Seyhan ilçesinde yaşayan Mustafa Ö. ve gelini Emine Ö. arasında çıkan tartışma, bir süre sonra kavgaya döndü.

    Mustafa Ö'nün alınan tavukla mangal yapılmasını istemesi üzerine başlayan kavga, hastanede bitti.

    BİRİ BAŞINDAN BİRİ GÖĞSÜNDEN YARALANDI

    İkili arasında çıkan 'tavuk' tartışmasının büyümesi üzerine Mustafa Ö., bahçeden aldığı sopayla Emine Ö.'nün başına vurdu.

    Başından yaralanan Emine Ö., mutfaktan aldığı bıçakla kayınpederini göğsünden ve karnından bıçakladı.

    Evdeki diğer yakınları polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

    Adana'da gelin ve kayınpeder arasında 'mangal' kavgası VİDEO

    Adana da gelin ve kayınpeder arasında mangal kavgası #1

    BIÇAKLANAN KAYINPEDERİN DURUMU AĞIR

    İhbar üzerine adrese sevk edilen sağlık ekibi, ilk müdahalesini yaptığı yaralılardan Mustafa Ö.'yü Seyhan Devlet Hastanesi'ne, gelini Emine Ö.'yü ise Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü.

    Ameliyata alınan Mustafa Ö.'nün durumunun ağır olduğu belirtildi.

    Adana da gelin ve kayınpeder arasında mangal kavgası #2

    GAZETECİLERE TEPKİ

    Emine Ö., hastaneye girerken kendisini görüntüleyen gazetecilere tepki gösterdi.

    Emine Ö., tedavisinin ardından polis tarafından gözaltına alındı.

    Aile, Emine Ö.'den şikayetçi oldu.

    Adana da gelin ve kayınpeder arasında mangal kavgası #3

    Adana da gelin ve kayınpeder arasında mangal kavgası #4

    Adana da gelin ve kayınpeder arasında mangal kavgası #5

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