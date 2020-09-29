Adana’da gelinliği kirletip, kadın çalışanı darbettiler

Kiraladıkları gelinliği geri vermek için geldikleri mağazadaki kadın satış danışmanına dehşeti yaşatan çift kameraya yansırken, talihsiz kadının 1 ay psikolojik tedavi gördüğü ortaya çıktı.

Adana’nın Seyhan ilçesine bağlı Gazipaşa Bulvarı üzerinde bulunan gelinlikçide 15 yıldır satış danışmanı olarak çalışan evli ve 3 çocuk annesi Eylem Ertik (41), 17 Ağustos günü evlilik hazırlığında olan damat M.K.İ. ve eşi İ.İ.’ye 6 bin liraya gelinlik kiraladı.

Kiralama bedelini ödeyip sözleşme imzalayan çift, 27 Ağustos’ta düğünlerini, 28 Ağustos’ta da sahilde dış çekimlerini yapıp 29 Ağustos Cumartesi günü gelinliği teslim etmeye geldi.

SAHİLDE GELİNLİĞİ KİRLETTİLER

Ancak Ertik, gelinliğin sahilde dış çekim yapılıp denize girildiği için çok kötü durumda olduğunu, içerisinden kumların döküldüğünü ve sözleşme gereği gelinliği o şekilde geri kabul edemeyeceğini söyledi.

Çift ve satış danışmanı ne yapacakları hakkında konuşurken Eylem Ertik, çifte 1.500 TL daha verip gelinliği satın almaları gerektiğini söyledi. Bunun üzerine damat, kredi kartından 500 lira çektirip geri kalanını akşam vereceklerini belirterek gelinliği de alıp mağazadan ayrıldı. Akşam 17.30'da ise İ.İ., M.K.İ.’nin kız kardeşi M.N.İ ve ismi öğrenilemeyen yengesi ile amcaları tekrar mağazaya geldi.

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YERDEN KALKMAYA ÇALIŞIRKEN YUMRUKLADI

Gelinlik satan mağazanın sahibiyle konuşan kişiler, daha sonra fazla para aldıkları iddiasıyla mağazayı suçlayıp 6 bin 500 liralarını geri talep etti. Eylem Ertik ve mağaza çalışanları ise sözleşmeyi gösterip, böyle bir durumun olmadığını anlatmaya çalıştı, ancak o sırada evli çiftin amcası sözleşmeyi alıp yırttı.

Bu sırada Eylem Ertik de mağazanın dışında bekleyen damat M.K.İ.’yi çağırmak için hamle yaptı ancak M.K.İ.’nin kardeşi M.N.İ., Ertik’in üzerine saldırıp kadını yere düşürdü.

Ertik arkadaşlarının yardımıyla yerden kalkmaya çalışırken mağazaya giren M.K.İ. de Ertik’in yüzüne yumruk attı.

8 SAAT HASTANEDE KALDI

Kadının burnu kırılıp gözünde hasar oluşurken, karşı taraf ise mağazadan ayrılıp dışarıda camları yumrukladı. Kavganın bitmesiyle genç kadın, mağazaya gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yaklaşık 8 saat hastanede kalan kadın daha sonra karakola gidip şikayetçi oldu, ancak M.K.İ.’nin ifadesinin alınıp bırakıldığını öğrenince ikinci bir şok yaşadı.

“HEPSİ CEZASINI ÇEKSİN”

Yaklaşık 1 aydır tedavisi süren Eylem Ertik, psikolojik destek alıp yeni yeni kendisine gelmeye başladığı söyleyerek, "Ben şu an çalışamıyorum ve psikolojik destek alıyorum. Ben o gün sabah 04.00’e kadar hastanede kaldım. Burnumun kırığını düzeltmeye çalıştılar. Sabah karakola gittiğimde ise onun sadece ifade verip gittiğini, cahilliğine vermem gerektiğini söylediler. Davacıyım tabii ki de. O kişi serbestçe gezip dolaşmamalı. Olay benim şahsi meselem bile değil. Hatta daha sonrasında bütün ödemelerini geri istiyorlar. Tabi ki hakları yok. Ben 15 yıldır bu işi yapıyorum, hepsi çocuğum yaşında, hiç böyle bir şey yaşamadım. Damadın kız kardeşi olay bittikten sonra hala cama vurup tehditler savurdu. Damat da sonra içeri girip sizin burayı yakacağım, yıkacağım diye tehdit etti. Bu olayın böyle kalmamasını, hepsinin cezasını çekmesini istiyorum." dedi.