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    Adana'da genç kadın balkondan aşağıya düştü

    Uyuşturucu bağımlısı eşi tarafından odaya kilitlenerek şiddete uğradığı öne sürülen 20 yaşındaki kadın, balkondan aşağı düştü. Hastaneye götürülen kadının sağlık durumunun kritik olduğu öğrenildi.
    • DHA
    • 19.02.2021 - 14:02
    • Güncelleme : 19.02.2021 - 14:58
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    Adana'da genç kadın balkondan aşağıya düştü

    Adana’da olduğu belirtilen ve sosyal medyada paylaşılan iddiaya göre, uyuşturucu bağımlısı eşi Şahin tarafından odaya kilitlenerek şiddete uğradığı belirtilen 3 çocuk annesi Fatma isimli kadın, yaşadıkları binanın üçüncü katındaki balkondan aşağı düştü.

    Kayınvalidesinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    SAĞLIK DURUMU KRİTİK

    Saldırgan eş ise olayın ardından kaçarken, hastaneye götürülen kadının sağlık durumunun kritik olduğu öğrenildi.

    Polis ekipleri, saldırgan eşi yakalamak için çalışma başlattı.

    Eşi tarafından odaya kilitlenip darbedilen kadın balkondan aşağı düştü İZLE

    NASIL DÜŞTÜĞÜ ARAŞTIRILIYOR

    Güvenlik kameralarına yansıyan olay, sosyal medya kullanıcılarının tepkisine neden oldu.

    Genç kadının kendisinin mi aşağı atladığı yoksa eşi tarafından mı atıldığı ise henüz belirsizliğini koruyor.

    Adana da genç kadın balkondan aşağıya düştü #1

    Adana da genç kadın balkondan aşağıya düştü #2

    Adana da genç kadın balkondan aşağıya düştü #3

    Adana da genç kadın balkondan aşağıya düştü #4

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