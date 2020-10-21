Adana'da genç kızı takip edip taciz eden şahıs yakalandı

Adana'nın Ceyhan ilçesinde, 17 yaşındaki bir kızı bir süre takip edip taciz eden kişi, polis tarafından yakalandı.

17 Ekim günü saat 21.30 sıralarında Hürriyet Mahallesi İnönü Bulvarı üzerinde yürüyen A.G.'yi, 100 metre mesafeyle takip eden bir şüpheli, iddiaya göre genç kızı taciz etti.

ŞİKAYETÇİ OLDU, TACİZCİ YAKALANDI

Genç kızın şikayetçi olması üzerine, polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında güvenlik kameralarına incelemeye alan polis, taciz şüphelisinin Zeki A. isimli kişi olduğunu tespit etti. Şüpheli Zeki A., polis ekiplerince o gün üzerinde bulunan giysilerle yakalandı.

GÜVENLİK KAMERASINA TAKILDI

Öte yandan şüphelinin, genç kızı takip ettiği anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı.

BİRÇOK SUÇTAN SABIKASI VAR

Gözaltına alınan Zeki A.'nın Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusu devam ederken, kasten yaralama ve parada sahtecilik suçlarından da kaydının olduğu öğrenildi.

Şüphelinin sorgusunun ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.