Dolar
7.8618
-0.0521%
Euro
9.3036
0.0408%
Altın
1915.01
0.4632%
Borsa
1210.41
0.4181%
G. Altın
482.732
0.1014%
Bitcoin
93900.7
-0.0003%
EXEN Coin
11.32
-2.99%
17ºC
İstanbul
Parçalı bulutlu 17 C

    Adana'da genç kızı takip edip taciz eden şahıs yakalandı

    Adana'nın Ceyhan ilçesinde, 17 yaşındaki bir kızı bir süre takip edip taciz eden kişi, polis tarafından yakalandı.
    • DHA
    • 21.10.2020 - 02:08
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Adana'da genç kızı takip edip taciz eden şahıs yakalandı

    17 Ekim günü saat 21.30 sıralarında Hürriyet Mahallesi İnönü Bulvarı üzerinde yürüyen A.G.'yi, 100 metre mesafeyle takip eden bir şüpheli, iddiaya göre genç kızı taciz etti.

    ŞİKAYETÇİ OLDU, TACİZCİ YAKALANDI

    Genç kızın şikayetçi olması üzerine, polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında güvenlik kameralarına incelemeye alan polis, taciz şüphelisinin Zeki A. isimli kişi olduğunu tespit etti. Şüpheli Zeki A., polis ekiplerince o gün üzerinde bulunan giysilerle yakalandı.

    Adana da genç kızı takip edip taciz eden şahıs yakalandı #1

    GÜVENLİK KAMERASINA TAKILDI

    Öte yandan şüphelinin, genç kızı takip ettiği anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı.

    Adana da genç kızı takip edip taciz eden şahıs yakalandı #2

    BİRÇOK SUÇTAN SABIKASI VAR

    Gözaltına alınan Zeki A.'nın Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusu devam ederken, kasten yaralama ve parada sahtecilik suçlarından da kaydının olduğu öğrenildi.
    Şüphelinin sorgusunun ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

    Adana da genç kızı takip edip taciz eden şahıs yakalandı #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir