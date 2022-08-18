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    Adana'da geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı

    Plastik geri dönüşüm fabrikasının deposunda çıkan yangına itfaiye müdahale ederken çevrede oturan vatandaşlar da ekiplere destek olmaya çalıştı. Yangın, bir saat süren çalışma sonucu söndürüldü.
    • 18.08.2022 - 04:01
    • Güncelleme : 18.08.2022 - 04:17
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    Adana'da geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı

    Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Sarıhamzalı Mahallesi'ndeki bir plastik geri dönüşüm fabrikasının deposunda yangın çıktı.

    Atık plastiklerin bulunduğu depodan yükselen alevleri fark eden vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi.

    Olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekibi, kısa sürede depoyu saran alevlere müdahale etti.

    Yangın söndürüldü

    DHA'nın haberine göre; fabrika çevresinde oturan vatandaşlar da söndürme çalışmalarına destek olmaya çalıştı.

    Yangın, itfaiye ekiplerinin bir saat süren çalışmasıyla söndürüldü. İtfaiye erlerinin soğutma çalışması devam ediyor.

    Yangın elektrik kontağından çıkmış

    Öte yandan yaklaşık 2 bin metrekare alanda maddi hasara yol açan yangının ilk incelemelere göre elektrik kontağından çıktığı belirlendi.

    Ölen ya da yaralanan yok

    Polis, ölü ya da yaralananın olmadığı yangınla ilgili soruşturma başlattı.

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