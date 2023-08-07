Adana'da geri dönüşüm tesisi alevlere teslim oldu Kentte bir plastik geri dönüşüm tesisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın için çok sayıda ekip bölgeye sevk edildi. Dumanlar kilometrelerce uzaktan görüldü.

İHA Adana'da hareketli dakikalar yaşandı. Merkez Seyhan ilçesine bağlı Sarıhamzalı Mahallesi'ndeki bir plastik geri dönüşüm tesisinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Ekipler seferber oldu Çevredekilerin yangını fark edip haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İlk ekiplerin bölgeye ulaşarak yangına müdahaleye başladığı bildirildi. Gökyüzü kapladı Öte yandan tesiste çıkan yangın nedeniyle gökyüzünü kara dumanlar kapladı. Dumanlar şehrin birçok noktasından kilometrelerce uzaktan görüldü. Yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.