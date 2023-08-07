Adana'da geri dönüşüm tesisi alevlere teslim oldu

İHA
Adana'da hareketli dakikalar yaşandı.
Merkez Seyhan ilçesine bağlı Sarıhamzalı Mahallesi'ndeki bir plastik geri dönüşüm tesisinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Ekipler seferber oldu
Çevredekilerin yangını fark edip haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
İlk ekiplerin bölgeye ulaşarak yangına müdahaleye başladığı bildirildi.
Gökyüzü kapladı
Öte yandan tesiste çıkan yangın nedeniyle gökyüzünü kara dumanlar kapladı.
Dumanlar şehrin birçok noktasından kilometrelerce uzaktan görüldü.
Yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.