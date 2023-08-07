Adana'da geri dönüşüm tesisi alevlere teslim oldu
İHA

Adana'da hareketli dakikalar yaşandı.

Merkez Seyhan ilçesine bağlı Sarıhamzalı Mahallesi'ndeki bir plastik tesisinde henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı.

Ekipler seferber oldu

Çevredekilerin yangını fark edip haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İlk ekiplerin bölgeye ulaşarak yangına müdahaleye başladığı bildirildi.

Adana'da geri dönüşüm tesisi alevlere teslim oldu

Gökyüzü kapladı

Öte yandan tesiste çıkan yangın nedeniyle gökyüzünü kara dumanlar kapladı.

Dumanlar şehrin birçok noktasından kilometrelerce uzaktan görüldü.

Yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.