Seyhan Baraj Gölü'ne korsan şekilde konulan ve çeşitli organizasyonların yapıldığı barakaların kaldırılması için çalışmalar başlatıldı.

Seyhan Baraj Gölü'ndeki kaçak yapılar temizleniyor.

Adana'nın güzelliği ile ün salan Seyhan Baraj Gölü, bölge halkı tarafından yoğun ilgi görüyor.

Baraj içerisinde bulunan teknelerin yanında kaçak barakaların da olduğu ve çeşitli orgazisayonlara ev sahipliği yaptığı iddia edildi.

Günlüğü 700 liradan kiralanıyor

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, dubalar üzerine inşa edilen barakaların günlüğü 700 liradan kiralandığını öğrendi.

Barajda ilkel görüntü oluşturan barakaları kiralayanların, gölde doğum günü ve evlilik teklifi gibi etkinlikler gerçekleştirdiği de belirtildi.

Yetkililer harekete geçti

Barakaların izinsiz olduğunu açıklayan Devlet Su İşleri (DSİ) 6’ncı Bölge Müdürlüğü yetkilileri kaldırılması için girişimde bulundu.

Adana'da göldeki kaçak barakaların günlüğü 700 lira olduğu öğrenildi VİDEO



"İdaremiz tarafından verilen bir izin yoktur"

DHA'nın aktarımına göre; DSİ konuya ilişkin olarak açıklama yaparak şu ifadelere yer verdi:

"Bu yapılaşmaların ilgili resmiyeti idaremizde bulunmamaktadır. Bu yapılaşmalarla ilgili idaremiz tarafından verilen bir izin yoktur. Müdürlüğümüz, Adana Valiliği koordinasyonunda diğer kurumlarla iş birliği yaparak gerekli çalışmalar başlatılacaktır." denildi.

































