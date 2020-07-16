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- Adana'da göle düşen otomobil sürücüsü yüzerek çıktı
Adana'da göle düşen otomobil sürücüsü yüzerek çıktı
Kadın otomobil sürücüsü, otomobiliyle birlikte düştüğü Seyhan Baraj Gölü'nden yüzerek kurtuldu.
- AA
- 16.07.2020 - 12:54
Adana'da Elzem Şırnak isimli kadın sürücü, merkez Çukurova ilçesi Topalak mevkisinde direksiyon hakimiyetini kaybedince, yaklaşık 30 metre yükseklikten baraj gölüne düştü.
YÜZEREK KIYIYA ULAŞTI
Sürücü Şırnak, baraj gölündeki otomobilden çıkıp yüzerek kıyıya ulaştı.
KADIN HASTANEYE KALDIRILDI
Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Şırnak'ı ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Otomobil, vinç yardımıyla gölden çıkarıldı.