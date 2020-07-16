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    Adana'da göle düşen otomobil sürücüsü yüzerek çıktı

    Kadın otomobil sürücüsü, otomobiliyle birlikte düştüğü Seyhan Baraj Gölü'nden yüzerek kurtuldu.
    • AA
    • 16.07.2020 - 12:54
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    Adana'da göle düşen otomobil sürücüsü yüzerek çıktı

    Adana'da Elzem Şırnak isimli kadın sürücü, merkez Çukurova ilçesi Topalak mevkisinde direksiyon hakimiyetini kaybedince, yaklaşık 30 metre yükseklikten baraj gölüne düştü.

    YÜZEREK KIYIYA ULAŞTI

    Sürücü Şırnak, baraj gölündeki otomobilden çıkıp yüzerek kıyıya ulaştı.

    KADIN HASTANEYE KALDIRILDI

    Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Şırnak'ı ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

    Otomobil, vinç yardımıyla gölden çıkarıldı.

    Adana'da göle düşen otomobil sürücüsü yüzerek çıktı #1

    Adana'da göle düşen otomobil sürücüsü yüzerek çıktı #2

    Adana'da göle düşen otomobil sürücüsü yüzerek çıktı #3

     

     

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