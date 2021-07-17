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    Adana'da göle giren küçük çocuk, çıkamadı

    ailesiyle piknik yaparken yüzmek için göle giren 9 yaşındaki Fırat, hayatını kaybetti.
    • İHA
    • 17.07.2021 - 16:10
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    Adana'da göle giren küçük çocuk, çıkamadı

    Adana’nın Çukurova ilçesinde ailesiyle piknik yapmak için Seyhan Baraj Gölü etrafındaki mesire alanına gelen Delil Fırat Atalay (9), yüzmek için suya girdi.

    Bir süre sonra çocuğun gölde kaybolması üzerine yakınları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

    Olay yerine gelen ekiplerde Adana Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen dalgıç polislerin çalışmasıyla çocuk gölden çıkarıldı.

    CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

    Küçük çocuk sudan çıkarılırken bazı yakınları ise baygınlık geçirdi. Kıyıda ilk müdahaleyi yapan sağlık ekipleri, küçük çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi.

    9 yaşındaki Delil Fırat Atalay’ın cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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