Adana’da gözüne kestirdiği otomobili çaldı, hırsızlığı hatırlamadı

Hırsız, gece saatlerinde pişmaniye satarak geçimini sağlayan adamın otomobilini çaldı. Yakalanan hırsız, “Bilinçsizce otomobili çaldım. Bu olayı nasıl gerçekleştirdiğimi bilmiyorum” dedi.

Adana’nın Sarıçam ilçesinde pişmaniye satarak geçimini sağlayan Yalçın Akkaş (33), akşam işten döndükten sonra 55 LP 954 plakalı otomobilini, Gültepe Mahallesi’ndeki apartmanın otoparkına park edip, evine gitti.

Sabah işe gitmek için elinde pişmaniyelerle otoparka inen Akkaş, aracını yerinde göremeyince hayatının şokunu yaşadı.

Genç adam durumu hemen polis ekiplerine bildirdi.

Düz kontak yaptı, kaçtı

Olay yerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.

Ekipler, şapkalı bir şüphelinin kapısı kilitli olmayan otomobile binip, düz kontak yaparak çalıştırdıktan sonra apartmandan ayrıldığını tespit etti.

9 Mayıs Pazartesi günü saat 04.00 sıralarında meydana gelen hırsızlık, kameraya yansıdı.

Çaldığı otomobilin deposunu doldurdu

İHA’nın haberine göre polis, şüphelinin olay yerine yakın bir akaryakıt istasyonundan otomobilin deposunu doldurduğunu da tespit etti.

Ekipler, buradaki görüntülerden otomobili çalan şüphelinin hırsızlık, kasten yaralama, trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçlarından 12 kaydı olan Ömer Özdemir (36) olduğunu belirledi.

Özdemir, evine düzenlenen baskınla gözaltına alınırken, evde yapılan aramada çaldığı otomobil ile araçtan söktüğü ses sitemi de ele geçirildi.

“Duvardan atlayıp, bilinçsizce otomobili çaldım”

Emniyete götürülen şüpheli Özdemir ifadesinde, “Olay günü sokakta yürürken otomobili gördüm. Daha sonra duvardan atlayıp, bilinçsizce otomobili çaldım. Akaryakıt aldıktan sonra bir süre gezip, evime döndüm. Bu olayı nasıl gerçekleştirdiğimi bilmiyorum.” dedi.

Şikayetini geri çekince, serbest kaldı

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Ömer Özdemir, adliyeye sevk edildi.

Çaldığı otomobil ile ses sistemi ise sahibi Akkaş’a teslim edildi.

Özdemir, Yalçın Akkaş'ın şikayetini geri çekmesi üzerine serbest bırakıldı.