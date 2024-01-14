Haberler



3. Sayfa



Adana'da gümrükte 26,3 milyon liralık kaçak makaron ele geçirildi

Adana'da gümrükte 26,3 milyon liralık kaçak makaron ele geçirildi Emniyet güçlerinin yaptıkları takiplerin sonucunda kaçakçılık olayları bir bir önleniyor. Adana'da yapılan operasyonda kaçak marakonların ele geçtiği deponun sahibi tutuklandı.