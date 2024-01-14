DHA
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi'ndeki bir depoda yüklü miktarda gümrük kaçağı makaron olduğu bilgisine ulaştı.
Ekipler, N.Ç.'nin deposuna operasyon düzenledi.
Adana'daki depoda arama yapan polis, piyasa değeri 26 milyon 312 bin lira olan 40 milyon 480 bin kaçak makaron ele geçirdi.
Depo sahibi tutuklandı
Gözaltına alınan depo sahibi N.Ç., işlemleri sonrası tutuklandı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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