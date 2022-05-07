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    Adana’da güpegündüz hırsızlık: Klimanın dış ünitesini çaldı

    Yaklaşık 20 bin lire değerindeki klimanın dış ünitesini çalan hırsız, taşırken de apartmandakilere kapıyı açtırıp yardım aldı. Hırsızın görüntüsü güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
    • 07.05.2022 - 08:44
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    Adana’da güpegündüz hırsızlık: Klimanın dış ünitesini çaldı

    Adana’nın Çukurova ilçesine bağlı Mesut Mertcan Caddesi üzerindeki 126 dairenin bulunduğu bir siteye gelen hırsız, 10’uncu katta emekli gazeteci Mehmet Ufuk Tekin’e (60) ait yaklaşık 20 bin lira değerindeki klimanın dış ünitesini çaldı.

    Hırsızlığın ardından asansör ile aşağı inen kişi, bu sırada kapının önündeki bir kadından da yardım isteyip kapıyı açtırttı.

    Rahat rahat aracına binip uzaklaştı

    Hırsız, daha sonra kucağında klimanın dış ünitesiyle plakası öğrenilemeyen bir araca binerek uzaklaştı.

    Saat 16.00 sıralarında evine gelen Tekin ise klimasının dış ünitesini yerinde görmeyince durumu hemen polis ekiplerine bildirdi.

    Polis peşinde

    Olay yerine gelip güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, hırsızı yakalamak için çalışma başlattı.

    “Önemli olan çabanın sonuç vermesi”

    İHA’ya konuşan Mehmet Ufuk Tekin, hırsızın olay yerine geldiği 28 Nisan tarihinde kendisinin evde olduğunu ancak hırsızı görmediğini söyledi.

    Tekin, “Saat 14.00’da böyle bir hırsızlık olayına teşebbüs edilmesi akıl alır gibi değil. Emniyetteki arkadaşlar durumu ihbar ettiğim andan itibaren yardımcı olmaya çalışıyorlar. Ancak benim için önemli olan çabanın sonuç vermesi.” diye konuştu.

    Adana’da güpegündüz hırsızlık: Klimanın dış ünitesini çaldı #1

    “Mal canın yongasıdır”

    Hırsızdan şikayetçi olacağını anlatan Tekin, “Böyle durumlarda malı çalınan kişi hırsızı affederse, hırsız serbest kalıyormuş. Bu da insanların vicdanını kanatan bir durum. Benim klimamın çalınmasından 2 gün sonra zemin kattaki kuaför arkadaşın dükkanına da hırsız girdi. İnsanlar kalabalık yerlerde birbirlerini tanımadıkları için klimayı çalan hırsız apartmandaki bir kişiden yardım alarak kapıyı açtırmış. Mal canın yongasıdır. Şu anda klimanın değeri 14 bin lirayla 24 bin lira arasında değişiyor.” dedi.

    Adana’da güpegündüz hırsızlık: Klimanın dış ünitesini çaldı #2

    Adana’da güpegündüz hırsızlık: Klimanın dış ünitesini çaldı #3

    Adana’da güpegündüz hırsızlık: Klimanın dış ünitesini çaldı #4


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