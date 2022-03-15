Adana’da güvenlik görevlisi kadın, platonik aşığı tarafından kaçırıldı

Bir ilkokulda özel güvenlik olarak görev yapan 24 yaşındaki Hilal İ., öğrencilerin gözü önünde platonik aşığı E.A. tarafından silah zoruyla kaçırıldı.

Adana’nın Yüreğir ilçesine bağlı Yavuzlar Mahallesi'nde Hilal İ. (24) isimli özel güvenlik görevlisi, çalıştığı Albay İbrahim Karaoğlanoğlu İlkokulu'na gelerek mesaisine başladı.

Okulun önüne bir süre sonra siyah renkli bir otomobil geldi. İçinden inen ve Hilal İ.’ye platonik aşık olduğu öne sürülen E.A., okula girerek genç kızı kaçırmak istedi.

AYAĞI TAKILDI, YERE DÜŞTÜ

Hilal İ. şahıstan kurtulmak için okulun bahçesinde koşmaya başladı. Ayağı takılınca yere düşen Hilal İ. , E.A. tarafından silah zoruyla götürüldü.

HAVAYA 2 EL ATEŞ ETTİ

Şahıs, okulun bahçesinde iki el de havaya ateş ederek Hilal İ.’yi otomobile bindirdi. Platonik aşık, kendilerini bekleyen arkadaşıyla birlikte güvenlik görevlisi Hilal İ.'yi kaçırdı.

ÇOCUKLAR OLAYA ŞAHİT OLDU

Top oynamak için okul bahçesinde olan öğrenciler de yaşanan olaylara şahit oldu. Çevredeki vatandaşlar, durumu polise bildirdi. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.