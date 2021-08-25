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    Adana'da güvenlik görevlisi sokak köpeğinin üzerine sıcak su döktü

    Bir sitede özel güvenlik görevlisi ocakta ısıttığı sıcak suyu yatan sokak köpeğinin üzerine döktü. Olay anı güvenlik kamerasına yansırken site yönetimi görevlinin işine son verdi.
    • İHA
    • 25.08.2021 - 04:20
    • Güncelleme : 25.08.2021 - 04:34
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    Adana'da güvenlik görevlisi sokak köpeğinin üzerine sıcak su döktü

    Adana’da 22 Ağustos tarihinde merkez Çukurova ilçesine bağlı Esentepe Mahallesi’nde bulunan bir sitede, uzun yıllardır sitede oturan vatandaşların beslediği bir sokak köpeğini site sakinleri üzerine sıcak su dökülmüş halde buldu.

    Bunun üzerine köpek hemen veterinere götürülerek tedavi altına alındı.

    Olayın sitenin özel güvenlik görevlisi M.E.K.’nin yaptığının iddia edilmesi üzerine yönetim güvenlik kameralarını inceledi.

    Adana'da güvenlik görevlisi sokak köpeğinin üzerine sıcak su döktü VİDEO

    OCAKTA ISITIP KÖPEĞİN ÜZERİNE DÖKTÜ

    Güvenlik kamerası görüntülerinde ise M.E.K.’nin güvenlik kulübesindeki ocakta suyu ısıtıp daha sonra sessizce giderek yatan köpeğin üzerine döktüğü, yanan köpeğin ise can havliyle kaçtığı görüldü.

    Adana da güvenlik görevlisi sokak köpeğinin üzerine sıcak su döktü #1

    İŞİNE SON VERİLDİ

    Bunun üzerine site yönetimi M.E.K.’nin işine son verdi.

    Olayın sosyal medyada yayılması üzerine vatandaşlar güvenlik görevlisine tepki gösterdi.

    Köpeğin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

    Adana da güvenlik görevlisi sokak köpeğinin üzerine sıcak su döktü #2

    Adana da güvenlik görevlisi sokak köpeğinin üzerine sıcak su döktü #3

    Adana da güvenlik görevlisi sokak köpeğinin üzerine sıcak su döktü #4

    Adana da güvenlik görevlisi sokak köpeğinin üzerine sıcak su döktü #5

    Adana da güvenlik görevlisi sokak köpeğinin üzerine sıcak su döktü #6

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