Adana'da güzellik yarışmasına katılan köpek, küçük çocuğun yüzünü parçaladı

Adana’nın Ceyhan ilçesinde düzenlenen köpek güzellik yarışmasında, bir köpeğin saldırısına uğrayan 3 yaşındaki Atabey Eryürekli yaralandı.

Adana'da Ceyhan Belediyesi koordinatörlüğünde Dünya Anadolu Köpek Irkları ve Kinoloji Derneği ile Uluslararası Avrasya Köpek Irkları Kinoloji Federasyonu iş birliğinde 7 Mayıs tarihinde Büyük Atatürk Parkı’nda "Patili Dostlar Güzellik Yarışması" düzenlendi.

Yarışma için parka getirilen köpeklerden biri, ağaca zincirli olmasına rağmen Atabey Eryürekli’ye saldırdı.

Ağaca bağlı olmasına rağmen saldırdı, küçük çocuk yüzünden yaralandı

Saldırının hemen ardından yaşananlar bir vatandaşın sosyal medyadan yaptığı canlı yayına yansıdı.

Yüzünden yaralanan küçük çocuk, Ceyhan Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

Küçük Atabey, buradaki müdahalenin ardından Adana Şehir Hastanesi Plastik Cerrahı Servisine sevk edildi.

Güzellik yarışmasına katılan köpek, küçük çocuğun yüzünü parçaladı

"En ciddi yarası göz kapağı yırtılması"

Baba Fatih Eryürekli, çok talihsiz bir olay yaşadıklarını belirterek, "Rabbim evladımızı bize bağışladı şükürler olsun. Olay neticesinde yavrumuz yaralandı. Köpek saldırısından sonra uğradıktan sonra Adana Şehir Hastanesinde gerekli müdahaleler yapıldı. Evladımızın en önemlisi, en ciddi yarası göz kapağı yırtılması ve şükürler olsun ki gözünde şu anda ilk verilere göre herhangi bir şey yok. Kafasında, yanağında 2 adet yarası var, kolunda ve ayağında çeşitli yaralar meydana geldi. Şükür duacıyız, sağlık durumu her geçen gün iyiye gitmekte, inşallah çok daha iyiye gideceğiz. Çeşitli psikolojik desteklerimizi alıyoruz. En kısa zamanda atlatacağımıza inanıyoruz" dedi.

"Kimse bizimle iletişime geçmedi, en büyük üzüntümüz bu"

Köpeğin sahibi ve organizasyona ev sahipliği yapan Ceyhan Belediyesi görevlileri hakkında suç duyurusunda bulunduklarını belirten Eryürekli, şunları kaydetti:

"Bu konunun peşini bırakmayacağız, derdimiz herhangi bir şey değil. Bir daha bu olay yaşanmasın, kimsenin canı yanmasın, aileler üzülmesin. Olayla ilgili çeşitli şeyler duyduk, cam kırığı batması gibi ifadeler verilmiş. Böyle bir şey kesinlikle yok, raporlarda da belirtiliyor, tamamıyla köpek saldırısıyla oluşan yaralar. Yetkililerden kimse bizimle iletişime geçmedi, en büyük üzüntümüz bu. İletişime geçmedikleri için çok üzülüyoruz."





"Etkinlik, hiçbir şey olmamış gibi devam etti"

Avukat Burcu Eryürekli ise en hızlı şekilde sorumluların ceza almasını sağlamak istediklerini belirtti.

İHA'ya göre Eryürekli, "Olay anını sosyal medya üzerinden canlı yayın yapan kişi Atabey’e köpeğin nasıl saldırdığını korkulu bir şekilde etrafa söyleyip, köpeklerden uzaklaşmalarını söylüyor. Olay esnasında etkinliğin devam ettiğini sunucunun köpek saldırısı olmadığını, çocuğun yere düşüp başını vurduğunu söyleyerek hiçbir şey olmamış gibi etkinlik devam etti. Cep telefonu ile yayın yapan vatandaş da sunucuya hitaben, yalanınız batsın Allah’tan ki canlı yayın açıktı herkes gördü köpeğin çocuğa saldırdığını yüzünü parçaladığını" diyerek tepkisini gösterdi.