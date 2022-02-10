Adana’da Hacı Sabancı’nın büstü dikildi

Adana Organize Sanayi Bölgesi’nin kurulmasına öncülük eden merhum iş adamı Hacı Sabancı’nın bölge içindeki büstü, törenle açıldı.

Adana Organize Sanayi Bölgesi’nin (AOSB) kurulduğu yıllarda ilk kazmayı vuran merhum iş adamı Hacı Sabancı’nın büstü dikildi.

AOSB’nin girişinde bulunan Hacı Oğuz Cami önündeki kavşağa yerleştirilen büstün, bugün açılışı gerçekleşti.

‘BABAM ADANA SEVDALISIYDI’

Tunçtan yapılan ve kaidesi ile birlikte 4 metre olan büstün açılış töreninde duygu dolu anlar yaşayan Hacı Sabancı’nın kızı Macaristan Adana Fahri Konsolosu Demet Sabancı Çetindoğan, babasının Adana sevdalısı olduğunu söyledi.

“HER ZAMAN HER TÜRLÜ DESTEĞİ VERMİŞTİR”

Demet Sabancı, “Ailem ve benim için değerli bir an. Rahmetli babamın organize sanayinin kuruluşunda çok büyük emeği olmuştur. Her zaman her türlü desteği vermiştir. Adana’nın sorunları onun sorunlarıydı. Adana’yı ve Adanalıları çok severdi. Adı bölgede yaşatılan babamın büstünün burada yer almasına katkı sunan Bölge Başkanı Sayın Bekir Sütcü ve tüm yönetim kuruluna, değerli iş adamı İsmail Parlak Bey'e teşekkür ediyorum.” dedi.

“MUTLULUK DUYUYORUZ”

AOSB Başkanı Bekir Sütcü ise Hacı Sabancı’nın bölgenin ilk yıllarında buraya yapılan yatırımlara öncülük ettiğini, büyük emek verdiğini anımsatarak, “Memleketimize, kentimize hizmet etmiş değerli bir iş insanının büstünün murada olmasından mutluluk duyuyoruz. Kendisini bir kez daha rahmet ve şükranla anıyoruz.” dedi.