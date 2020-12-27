Adana’da hamile kadın üzerine bastığı kapağın ters dönmesi sonucu 5 metre derinliğindeki kanalizasyona düştü. Yaralanan kadın, Can-Kur ekipleri tarafından kurtarıldı.

Adana'nın Seyhan ilçesinde eşi ve 2 çocuğuyla Seyhan Devlet Hastanesine gelen 28 yaşındaki Nehir Cengiz, hastanenin acilinde sıra beklerken kantin önünde oturmak istedi.

KAPAK TERS DÖNDÜ

Bu sırada Cengiz, kanalizasyon kapağının üzerine bastı. Ancak kapağın ters dönmesi sonucu hamile kadın 5 metre derinliğindeki kanalizasyona düştü.

Bu arada kapak da geri kapandı. Görgü tanığı vatandaşlar olayı sağlık, polis ve Can-Kur ekiplerine haber verdi.

Adana'da hamile kadın kanalizasyon çukuruna düştü VİDEO

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İTFAİYE EKİPLERİ KURTARDI

Olay yerine gelen Can-Kur ekipleri kanalizasyona halat merdiven sarkıtıp aşağı indi. Daha sonra da kadının beline ip bağlayıp vinç yardımıyla kadını kısa sürede düştüğü yerden dışarı çıkardı.

Acılar içinde kalan kadın sedye ile hastanenin acil servisine götürüldü. Kadın hastaneye götürülürken gözyaşlarına boğulurken, yakınları onu “sana ve çocuğuna bir şey olmayacak.” diyerek teskin etmeye çalıştı.

KAPAK KAPANMAYINCA MASA VE SANDALYE İLE ÖNLEM ALINDI

Kadın hastanede tedavi altına alınırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Kadın çıkarıldıktan sora görevliler kapağı kapatmaya çalıştı. Ancak kapak tam oturmayınca üzerine masa, etrafına ise sandalye konularak başka kimsenin düşmemesi için önlem alındı.