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    Adana'da hamile kadın yol kenarında ölü bulundu

    Adana'nın Ceyhan ilçesinde hamile olduğu öğrenilen Suriye uyruklu İslim A., bıçakla öldürüldü.
    • DHA
    • 25.03.2021 - 13:21
    • Güncelleme : 25.03.2021 - 13:23
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    Adana'da hamile kadın yol kenarında ölü bulundu

    Adana'nın Ceyhan ilçesine bağlı Yalak Mahallesi'nde meydana gelen olayda, tarlada çalışan işçiler bir kadının kanlar içerisinde yerde hareketsiz yattığını görüp, jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi.

    İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

    Jandarma ekipleri cesedin, Suriye uyruklu 21 yaşındaki İslim A.’ya ait olduğunu tespit etti. Ayrıca cesedin yanında bıçak bulundu.

    KARDEŞİ GÖZALTINA ALINDI

    Hamile olduğu belirlenen İslim A.’nın, çıkan tartışma sonucu kardeşi B.A. tarafından bıçaklandığı öne sürüldü. B.A. gözaltına alınırken, jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

    hamile

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