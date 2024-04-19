Adana'da hamile kadını hayattan koparan sürücü ‘asli kusurlu’ çıktı Eşinin kullandığı elektrikli bisikletten düşen 9 aylık hamile Nur Abbud’a çarpıp, ölümüne neden olan otobüs şoförü Ali Davarcı, asli kusurlu sayıldı.

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DHA

Adana'nın Yüreğir ilçesi Seyhan Mahallesi, Karataş Caddesi’nde Suriye uyruklu 9 aylık hamile Nur Abbud, yolculuk sırasında eşi Raid Abbud’un kullandığı elektrikli bisikletten düştü.

Bu sırada Ali Davarcı’nın kullandığı özel halk otobüsü, hamile kadına çarptı.

Talihsiz kadın, ambulansla Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi’ne götürülürken, Davarcı ise gözaltına alındı.

Kurtarılamadı

4’üncü çocuğu olan erkek bebeği sezaryen ile alınan Nur Abbud kurtarılamadı. Abbud’un cenazesi, defnedilmek üzere Suriye’nin Azez kentine götürüldü.

"Kadının düştüğünü görmedim"

‘Takip mesafesi’ kuralını ihlal ettiği gerekçesiyle kazada asli kusurlu sayılan otobüs şoförü Ali Davarcı, Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü’ndeki ifadesinde, “Yolda azami hızda ilerliyordum. Kadının yola düştüğünü görmedim. Pişmanım." dedi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Davarcı, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Hastanede gözlem altında tutulan bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)