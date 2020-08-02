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    Adana'da hasmı kapıya dayanan şahıs intihara kalkıştı

    Adana’da bir kişi, husumetli olduğu şahıs kapıya dayanınca 2 katlı evinin damına çıkıp intihara kalkıştı.
    • İHA
    • 02.08.2020 - 01:35
    • Güncelleme : 02.08.2020 - 01:35
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    Adana'da hasmı kapıya dayanan şahıs intihara kalkıştı

    Adana'nın Yüreğir ilçesine bağlı Koza Mahallesi 1647 Sokak’ta H.K., evinde otururken husumetli olduğu bir şahıs evin önüne geldi. H.K. ise bunun üzerine eline bıçağı alıp aşağı indi ve husumetlisiyle tartıştı.

    DAMA ÇIKTI, BIÇAKLA KENDİNİ YARALADI

    Husumetli şahsın evin önünden ayrılmasının üzerine sinir krizi geçiren genç adam 2 katlı evin damına çıkıp bıçakla kendisine zarar verdi ve intihara kalkıştı. Husumetlilerine de tehditler savuran H.K.’nın durumunu görenler olayı polise bildirdi.

    Adana'da hasmı kapıya dayanan şahıs intihara kalkıştı

    ÖZEL HAREKAT GELDİ, DAMDAN TAŞ YAĞDIRDI

    Olay yerine çok sayıda özel harekat polisi sevk edildi. Çevrede yoğun güvenlik önlemi alan polisleri gören H.K. bu seferde damda bulunan taşları aşağı atmaya başladı.

    Adana'da hasmı kapıya dayanan şahıs intihara kalkıştı #1

    HUSUMETLİSİ, KARŞI DAMDAN TEHDİTLER SAVURDU

    Bu sırada H.K.’nın husumetlisi olduğu iddia edilen bir kişi de karşı evin damından genç adama tehditler savurdu. Polisin araya girmesiyle tehditler savuran husumetli geri evine döndü. Ayrıca H.K.’nın aşağı atlama ihtimaline karşı da olay yerine gelen itfaiye ekipleri branda açarak önlem aldı.

    Sürekli tehditler savurup husumetlilerine küfür eden H.K.’nın damın kenarındaki duvara oturup sigara içmesi de dikkat çekti.

    Adana'da hasmı kapıya dayanan şahıs intihara kalkıştı #2

    MAHALLELİ, FİLM İZLER BİRİ SEYRETTİ

    Öte yandan H.K.’nın intihar girişimini mahalleli film seyreder gibi oturarak izledi. Sosyal mesafe ve maske zorunluluğuna uymayan vatandaşları polis uyararak dağıttı.

    Adana'da hasmı kapıya dayanan şahıs intihara kalkıştı #3

    BİR SAAT SONRA TESLİM OLDU

    Polisin dama çıkıp 1 saatlik ikna çalışmasının ardından H.K. intihardan vazgeçip teslim oldu. Olay yerinde hazır bekleyen ambulansta sağlık kontrolü yapılan H.K., daha sonra ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

    Adana'da hasmı kapıya dayanan şahıs intihara kalkıştı #4

    Adana'da hasmı kapıya dayanan şahıs intihara kalkıştı #5

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