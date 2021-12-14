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    Adana’da hasta önlüğü hastaneden kaçtı, polise yakalandı

    Arkadaşı tarafından bıçaklanan kişi, tedaviye alındığı hastaneden çıkış yapmadan hasta önlüğüyle kaçtı. Polis tarafından yakalanan ve taburcu olduğunu öne süren kişi, yeniden hastaneye götürüldü.
    • DHA
    • 14.12.2021 - 10:15
    • Güncelleme : 14.12.2021 - 10:28
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    Adana’da hasta önlüğü hastaneden kaçtı, polise yakalandı

    Adana’nın Yüreğir ilçesinde önceki gece Emrah Kaya (34), çıkan kavgada arkadaşı tarafından kolundan bıçaklandı.

    Yaralanan Kaya, diğer arkadaşları tarafından Yüreğir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Tedaviye alınan Emrah Kaya, dün sabah saatlerinde hastaneden kaçtı.

    CÜZDANI VE KIYAFETLERİ YOKTU

    Kaya'nın gözlem odasında olmadığını fark eden görevliler, polise haber verdi.

    Ekipler, hasta önlüğü ile kaçan Kaya'yı Kazım Karabekir Caddesi'nde yürürken yakaladı.

    Polis ekipleri, cüzdanı ve üst kıyafetleri yanında olmayan Kaya'nın kimlik bilgilerini ise kolundaki hasta bileziğinden saptadı.

    Adana’da hasta önlüğü hastaneden kaçtı, polise yakalandı #1

    TABURCU OLDUĞUNU ÖNE SÜRDÜ

    Polisin maske takıp, mesafeli durduğu Kaya, hastaneden taburcu olduğunu öne sürdü.

    Polis, Kaya’ya kıyafetlerinin nerede olduğunu sordu.

    Adana’da hasta önlüğü hastaneden kaçtı, polise yakalandı VİDEO

    Adana’da hasta önlüğü hastaneden kaçtı, polise yakalandı #2

    YENİDEN HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

    Kaya ise bıçaklandığı için kıyafetlerinin kanlı olduğunu, bu nedenle hasta önlüğüyle çıktığını öne sürdü.

    Kaya, ekipler tarafından yeniden hastaneye götürüldü.

    Adana’da hasta önlüğü hastaneden kaçtı, polise yakalandı #3

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