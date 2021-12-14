Haberler

3. Sayfa Haberleri

Adana’da hasta önlüğü hastaneden kaçtı, polise yakalandı

Adana’da hasta önlüğü hastaneden kaçtı, polise yakalandı

Arkadaşı tarafından bıçaklanan kişi, tedaviye alındığı hastaneden çıkış yapmadan hasta önlüğüyle kaçtı. Polis tarafından yakalanan ve taburcu olduğunu öne süren kişi, yeniden hastaneye götürüldü.