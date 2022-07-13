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    Adana’da, hasta yakınları acil servisi birbirine kattı

    Acil servisteki 2 kadın, saç saça baş başa kavga etti. Kavga anları, saniye saniye kaydedildi. Başka bir hastanın yakınları ise hastalarına bakılmadığı iddiası ile acil servise zarar verdi.
    • 13.07.2022 - 14:17
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    Adana’da, hasta yakınları acil servisi birbirine kattı

    Adana’da, Çukurova Devlet Hastanesi’ndeki acil serviste, dün akşam saatlerinde hasta yakını 2 kadın arasında kavga çıktı.

    Kavga bir kadının saçları diğer kadının elinde kaldı. 25 yaşlarındaki bir erkeğin kavga anında, “Yapmayın, yeter.” diye bağırırken kendi saçlarını çektiği görüldü.

    İHA’nın haberine göre; polisler ve diğer hasta yakınları tarafından güçlükle ayrılan kadınlar, acil servisten çıkarıldı.

    Kavga anları saniye saniye cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

    Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

    Adana’da, hasta yakınları acil servisi birbirine kattı VİDEO

    Hasta yakınları acil servise zarar verdi

    Diğer bir olayda da Adana Çukurova Devlet Hastanesi acil servisine, 10 Temmuz saat 21.00 sıralarında trafik kazasında yaralanan bir kişi getirildi.

    İddiaya göre, yaralıların yakınları hastalarına bakılmadığı ve ilgilenilmediği iddiasıyla taşkınlık çıkarıp, acil servise zarar verdi. Olayın ardından başlatılan soruşturmada şüphelilerden A.S. gözaltına alındı.

    Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.S., nöbetçi hakimlikçe 'tehdit' ve 'kamu malına zarar verme' suçlarından tutuklandı.

    Adana’da, hasta yakınları acil servisi birbirine kattı #1


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