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- Adana'da hastanenin pandemi servisinden çanta çalan hırsız yakalandı
Adana'da hastanenin pandemi servisinden çanta çalan hırsız yakalandı
Adana’da bir kişi hastanede bulunan hasta yakının çantasını çaldıktan sonra kameralardan tespit edilip güvenlik tarafından yakalandı.
- Haber Merkezi
- 13.11.2020 - 08:45
- Güncelleme : 13.11.2020 - 09:05
Adana'daki Seyhan Devler Hastanesine giden Kemal P. isimli şahıs, hastanenin pandemi servisine çıkarak bir hasta yakınına ait çantayı çaldı. Ardından oradan uzaklaştı.
Çantası çalınan kadının durumu hastane polisi ve güvenliklere bildirdi. Hastane güvenliği, güvenlik kameralarını inceleyerek söz konusu şahsı tespit etti.
HASTANE GÜVENLİĞİNE YAKALANDI
Güvenlik kameralarından tespit edilen Kemal P., hastane güvenliği tarafından yakalanarak polise teslim edildi.
Gözaltına alınan Kemal P.’nin hırsızlık şube tarafından arandığı öğrenildi.
Adana'da hastanenin pandemi servisinden çanta çalan hırsız yakalandı ViDEO