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    Adana'da hastanenin pandemi servisinden çanta çalan hırsız yakalandı

    Adana’da bir kişi hastanede bulunan hasta yakının çantasını çaldıktan sonra kameralardan tespit edilip güvenlik tarafından yakalandı.
    • Haber Merkezi
    • 13.11.2020 - 08:45
    • Güncelleme : 13.11.2020 - 09:05
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    Adana'da hastanenin pandemi servisinden çanta çalan hırsız yakalandı

    Adana'daki Seyhan Devler Hastanesine giden Kemal P. isimli şahıs, hastanenin pandemi servisine çıkarak bir hasta yakınına ait çantayı çaldı. Ardından oradan uzaklaştı.

    Çantası çalınan kadının durumu hastane polisi ve güvenliklere bildirdi. Hastane güvenliği, güvenlik kameralarını inceleyerek söz konusu şahsı tespit etti.

    HASTANE GÜVENLİĞİNE YAKALANDI

    Güvenlik kameralarından tespit edilen Kemal P., hastane güvenliği tarafından yakalanarak polise teslim edildi.

    Gözaltına alınan Kemal P.’nin hırsızlık şube tarafından arandığı öğrenildi.

    Adana'da hastanenin pandemi servisinden çanta çalan hırsız yakalandı ViDEO

    Adana da hastanenin pandemi servisinden çanta çalan hırsız yakalandı #1

    Adana da hastanenin pandemi servisinden çanta çalan hırsız yakalandı #2

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