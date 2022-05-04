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    Adana'da hastaneye gitmemek için polise kaza yaptırdı

    Psikolojik sorunları olduğu öğrenilen ve mahkeme kararıyla ekipler tarafından hastaneye götürülen Görkem Ö., sürücü polisin direksiyonunu çevirip, kaza yapmasına neden oldu.
    • 04.05.2022 - 11:57
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    Adana'da hastaneye gitmemek için polise kaza yaptırdı

    Adana'da psikolojik sorunlu olduğu öne sürülen Görkem Ö.’nün yargılandığı bir davada cezai ehliyetinin olup olmadığının tespiti için polis tarafından Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'ne götürülmesine kararı verildi.

    Fatih Polis Merkezi'nde görevli polis memurları Yakup M. ile Kadir S., evine gidip Görkem Ö.'yü alarak hastaneye götürmek için yola çıktı.

    Polise sarılıp, direksiyonu çevirdi

    Polis aracının arka koltuğunda oturan Görkem Ö., Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı'na geldiklerinde sürücü polis memuru Yakup M.'ye arkasından sarılıp, direksiyonu çevirdi.

    Kontrolden çıkan polis aracı, park halindeki otomobile çarptı. Kazada polisler yaralandı, Görkem Ö. ise araçtan inip kaçtı.

    Yakalandı

    Polislerin anonsuyla bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Polisler, Görkem Ö.'yü refüjde yakalayıp gözaltına aldı.

    Yaralanan polisler hastaneye kaldırıldı

    Yaralı polis memurları, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Çukurova Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Tedavileri süren polis memurlarının durumlarının iyi olduğu belirtildi.

    Polis merkezinde işlemleri süren Görkem Ö.’nün ilk ifadesinde, hastaneye gitmemek için kaza yaptırdığını söylediği belirtildi.

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