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Adana'da hastaneye gitmemek için polise kaza yaptırdı

Adana'da hastaneye gitmemek için polise kaza yaptırdı

Psikolojik sorunları olduğu öğrenilen ve mahkeme kararıyla ekipler tarafından hastaneye götürülen Görkem Ö., sürücü polisin direksiyonunu çevirip, kaza yapmasına neden oldu.