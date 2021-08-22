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    Adana'da hatalı dönüş yapan otomobile motosiklet çarptı

    Adana'da hatalı dönüş yapan otomobile çarpan motosiklet sürücüsü, havada metrelerce takla atarak yere düştü.
    • DHA
    • 22.08.2021 - 02:47
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    Adana'da hatalı dönüş yapan otomobile motosiklet çarptı

    19 Ağustos günü merkez Seyhan ilçesine bağlı Akkapı Mahallesi’nde, sürücüsü öğrenilemeyen otomobil, sürücüsünün hatalı dönüş yapması sonucu karşı şeritten gelen motosikletle çarpıştı.

    OTOMOBİLE ÇARPAN MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ TAKLA ATTI

    Otomobilin dönmek için ani manevra yapması nedeniyle frene basmaya fırsat bulamayan motosiklet sürücüsü, havada taklalar atarak yere düştü. Yaralı sürücü, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

    Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

    Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı

    Adana'da hatalı dönüş yapan otomobile motosiklet çarptı-Video

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