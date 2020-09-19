- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Adana’da havaya ateş ederken arkadaşını öldürdü
Adana’da havaya ateş ederken arkadaşını öldürdü
Uzman çavuş, arkadaşları ile eğlenirken havaya ateş ettiği sırada arkadaşı 26 yaşındaki gencin ölümüne neden oldu.
- İHA
- 19.09.2020 - 09:55
Adana’nın Feke ilçesine bağlı Tenkerli Mahallesi'nde uzman Çavuş Ali A. ve 26 yaşındaki Çağatay Karakılçık'ın da bulunduğu arkadaş grubu, kendi aralarında eğlence düzenledi.
Grup içerisindekiler eğlenirken, uzman çavuş Ali A. havaya ateş ettiği sırada arkadaşı Çağatay Karakılçık'ı vurdu.
İZNE GELDİĞİ MEMLEKETİNDE ARKADAŞINI ÖLDÜRDÜ
Kahramanmaraş’ta görevli olan ve izne geldiği öğrenilen Uzman Çavuş Ali A.'nın vurduğu Çağatay Karakılçık, arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kozan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
UZMAN ÇAVUŞ GÖZALTINA ALINDI
Karakılçık, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Karakılçık'ın cesedi, otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumunu morguna kaldırıldı.
Cinayet şüphelisi Ali A. gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor.