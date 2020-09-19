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Adana’da havaya ateş ederken arkadaşını öldürdü

Adana’da havaya ateş ederken arkadaşını öldürdü

Uzman çavuş, arkadaşları ile eğlenirken havaya ateş ettiği sırada arkadaşı 26 yaşındaki gencin ölümüne neden oldu.