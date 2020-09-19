Dolar
7.5555
0.1166%
Euro
8.9623
0.0938%
Altın
1950.56
0.3276%
Borsa
1111.96
0.117%
G. Altın
473.93
0.468%
Bitcoin
82990.94
0.4052%
23ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 23 C

    Adana’da havaya ateş ederken arkadaşını öldürdü

    Uzman çavuş, arkadaşları ile eğlenirken havaya ateş ettiği sırada arkadaşı 26 yaşındaki gencin ölümüne neden oldu.
    • İHA
    • 19.09.2020 - 09:55
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Adana’da havaya ateş ederken arkadaşını öldürdü

    Adana’nın Feke ilçesine bağlı Tenkerli Mahallesi'nde uzman Çavuş Ali A. ve 26 yaşındaki Çağatay Karakılçık'ın da bulunduğu arkadaş grubu, kendi aralarında eğlence düzenledi.

    Grup içerisindekiler eğlenirken, uzman çavuş Ali A. havaya ateş ettiği sırada arkadaşı Çağatay Karakılçık'ı vurdu.

    İZNE GELDİĞİ MEMLEKETİNDE ARKADAŞINI ÖLDÜRDÜ

    Kahramanmaraş’ta görevli olan ve izne geldiği öğrenilen Uzman Çavuş Ali A.'nın vurduğu Çağatay Karakılçık, arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kozan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

    Adana’da havaya ateş ederken arkadaşını öldürdü #1

    UZMAN ÇAVUŞ GÖZALTINA ALINDI

    Karakılçık, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Karakılçık'ın cesedi, otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumunu morguna kaldırıldı.

    Cinayet şüphelisi Ali A. gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor.

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir