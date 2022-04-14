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    Adana'da hayvan satış ilanıyla dolandırıcılık yapan çete çökertildi

    Sahte köpek satış ilanı hazırlayıp internet üzerinden 52 kişiyi mağdur eden çete lideri C.A., 13 kişiyle beraber gözaltına alındı.
    • 14.04.2022 - 11:30
    • Güncelleme : 14.04.2022 - 12:23
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    Adana'da hayvan satış ilanıyla dolandırıcılık yapan çete çökertildi

    Adana polisi, internetten köpek satışı ilanı vererek 30 ilde 52 kişiyi dolandırdıkları iddia edilen bir çetenin peşine düştü.

    Çalışmalar kapsamında 14 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.

    Tüm şüpheliler yakalandı

    Operasyonda suç örgütünün elebaşı olduğu iddia edilen C.A'nın da arasında bulunduğu biri kadın, 14 zanlı yakalandı. Adreslerde çok sayıda sahte kimlikle telefon hatları ve dijital materyal ele geçirildi. C.A'nın benzer suçlardan 38 yıl hapis cezasıyla arandıkları öğrenildi.

    Adana'da hayvan satış ilanıyla dolandırıcılık yapan çete çökertildi VİDEO

    Ödemeleri alıp hayvanları ulaştırmadılar

    AA'nın haberine göre; suç örgütü üyelerinin, sosyal medya ve internet siteleri aracılığıyla köpek satışı ilanı verip banka hesaplarına paranın yatırılmasını sağladıktan sonra alıcılarla irtibatı kestikleri öne sürüldü. Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

    Adana da hayvan satış ilanıyla dolandırıcılık yapan çete çökertildi #1

    Adana da hayvan satış ilanıyla dolandırıcılık yapan çete çökertildi #2

    Adana da hayvan satış ilanıyla dolandırıcılık yapan çete çökertildi #3

    Adana da hayvan satış ilanıyla dolandırıcılık yapan çete çökertildi #4


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