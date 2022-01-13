Adana'da hem ayağından hem işinden oldu, 45 bin TL tazminat aldı

Adana'da hem ayağından hem işinden oldu, 45 bin TL tazminat aldı

Muavinlik yaparak geçimini sağlarken hafif ticari aracın çarpması sonucu ayağından sakatlanan gence, 45 bin lira tazminat verilmesine hükmedildi. Mağdur genç tazminat tutarını yetersiz buldu.

Adana'nın Seyhan ilçesinde otobüslerde muavinlik yapan Fatih Duygucu, 2020 yılının Temmuz ayında Sarıhamzalı Mahallesi’nde yolun karşısına geçmeye çalışırken hafif ticari aracın çarpmasıyla yaralandı.

22 yaşındaki genç, kaza sonrası ayak bileğinden yaralandığı için sakat kaldı ve işinden oldu.

TELEFONLA KONUŞTUĞU İÇİN KUSURLU SAYILDI

Avukat aracılığıyla dava açan Duygucu, cep telefonuyla konuşurken karşıdan karşıya geçtiği için yüzde 100 kusurlu bulundu. Özel bilirkişi raporuyla tekrar mahkemeye başvuran avukat, müvekkilinin 45 bin lira tazminat almasını sağladı.

45 BİN LİRA TAZMİNAT ALDI

Ayağından sakatlandığı için çalışamadığını belirten Duygucu, kusurunu kabul ettiğini ancak karşı tarafın da suçlu olduğunu ve hiç ceza almadığını söyledi. Duygucu, “Diz kapağımdan aşağısı vida ve platin ile kaplı. Olay yerinde basit bir kriko ile çizim yapıldı ve ben haksız çıkartıldım. Bundan dolayı da mağdur oldum. İş bulamıyorum. Annem kalp hastası, amacım para da değil. Hukukun kapatmış olduğu dosyanın tekrardan açmasını bekliyorum.” diye konuştu.

"KOMİK BİR RAKAM GELDİ, AMELİYAT MASRAFLARIMI KARŞILAMAZ"

Aldığı tazminatın çok az olduğunu, tekrar ameliyat olacağını ve parayı ameliyata harcayacağını anlatan Duygucu, “Beklediğimiz bütçenin 4’te birini aldık. Komik bir rakam geldi. Ben bu haldeyken karşı tarafın ceza almasını istiyorum. Telefon ile konuştuğum için haksız çıktım. Tamam ben haksızım ama olduğumuz bölge okul bölgesi. Kameralarda da gözüküyor, araç bana çarparken yavaşlamıyor. Tek isteğim sesimin duyulması.” ifadelerini kullandı.

"ALMASI GEREKEN TUTAR 180 BİN LİRAYDI"

Avukat ise ceza dosyasının kapandığını söyledi. Türkmen, “Ceza dosyası kapandığında biz de özel bilirkişiden rapor aldık ve tazminat için sigorta tahkim komisyonuna başvurduk. Müvekkilimizin yüzde 25 haklılığı tespit edildi ve gerçek alması gereken 180 bin liranın 4’te 1’i olan 45 bin lira verilmesine hükmedildi. Hukuk mücadelemiz devam ediyor. Müvekkilimizin sakatlığı arttı. İkinci bir ameliyat olması gerekiyor. Hak arama mücadelemiz devam ediyor.” dedi.