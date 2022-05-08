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    Adana'da hiç kimsesi olmayan kadına Anneler Günü'nde ziyaretçi akını

    Ellerinde çiçeklerle Dürdane Gültepe'yi ziyaret eden çok sayıda kişi, elini öpüp Anneler Günü'nü kutladı.
    • 08.05.2022 - 16:01
    • Güncelleme : 08.05.2022 - 17:19
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    Adana'da hiç kimsesi olmayan kadına Anneler Günü'nde ziyaretçi akını

    Adana'da Çınarlı Mahallesi 61013 Sokak'ta dün saat 09.00 sıralarında, duvarları sarmaşıklarla, bahçesi ise ağaçlarla kaplı bir evden ağlama sesi duyan mahalleli polise haber verdi.

    Polis ekipleri kapıyı çaldı ancak açan olmadı. Bir süre sonra kapıyı gözyaşları içerisinde açan Dürdane Gültepe, polis ekiplerini görünce duygulandığını söyledi.

    "Yalnızlık nedeniyle duygulanıp ağladım"

    Gültepe, "Yıllar önce annem, babam öldü. Hiç evlenmedim, çocuğum da yok. Kimse gelip gitmez. Biraz önce de yalnızlık nedeniyle duygulanıp ağlamıştım. Bir sorun yok. Adana'nın her mahallesinde akrabamız var ama kimse gelip gitmez. Şu evin dili olsa da bu evde yiyip, içip, yatanları konuşsa. Kimse yok şimdi. Biraz önce de yalnızlık nedeniyle duygulanıp ağlamıştım, yanlış anlaşılmış. Buralar gürültülü olduğu için sizin seslendiğinizi fark etmedim" diye konuştu.

    DHA'nın haberi üzerine Dürdane Gültepe'nin durumu, sosyal medyada yankı buldu.

    Gültepe'nin yalnızlığıyla ilgili paylaşımlar yapan sosyal medya kullanıcıları, sabah erken saatlerden itibaren kendisini ziyaret etmeye başladı.

    Çok sayıda kişi ellerinde çiçeklerle Gültepe'nin evine gidip elini öptü, Anneler Günü'nü kutladı.

    Adana'da hiç kimsesi olmayan kadına Anneler Günü'nde ziyaretçi akını ViDEO

    "Annesiz babasız olduğum için hep ağlardım"

    Bu defa mutluluktan gözyaşı döken Gültepe, "Dünden beri sağ olsunlar geliyorlar. Halimi hatrımı sordular, sohbet ettik. Çok mutlu oldum. Her bayramda her Anneler Günü'nde annesiz-babasız olduğum için hep ağlardım, mahsun geçerdi. Bugün de yanıma insanlar gelince duygusallaştım, ağladım da. Çok teşekkür ediyorum herkese" dedi.

    Adana da hiç kimsesi olmayan kadına Anneler Günü nde ziyaretçi akını #1

    Adana da hiç kimsesi olmayan kadına Anneler Günü nde ziyaretçi akını #2

    Adana da hiç kimsesi olmayan kadına Anneler Günü nde ziyaretçi akını #3

    Adana da hiç kimsesi olmayan kadına Anneler Günü nde ziyaretçi akını #4

    Adana da hiç kimsesi olmayan kadına Anneler Günü nde ziyaretçi akını #5


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