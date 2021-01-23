Bir mahalleyi mesken tutan hırsızlık şüphelisi, sokakta keşif yapıp, çam ağacının üzerindeki güvenlik kamerasını çaldı. Hırsızlık anları ise hem çaldığı hem de başka bir kamera tarafından kaydedildi.

Adana’nın Seyhan ilçesi Gazipaşa Mahallesi'nde Demirhan Yılgın (35), bulunduğu sokağı mesken tutan hırsızlar nedeniyle evinin 3 farklı noktasına güvenlik kamerası taktırdı.

Güvenlik kamerasının görüntüsünün bozulduğunu fark eden Yılgın, kamerayı tamir ettirmek için firma yetkililerini arayarak servis istedi.

Tamir için gelen firma çalışanı, güvenlik kamerasının yerinde olmadığını görüp Yılgın’a haber verdi.

Yılgın ile birlikte güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen firma çalışanı, hırsızlık anına ait görüntülere ulaştı.

KAYITTA OLAN GÜVENLİK KAMERASINI ÇALDI

Görüntülerde, 18 yaşından küçük olduğu tahmin edilen şüphelinin sokakta evleri gözetledikten sonra ağaç üzerindeki güvenlik kamerasını gözüne kestirdiği, ağaca tırmanarak kamerayı yerinden söktüğü açıkça görüldü.

Adana'da hırsız çaldığı güvenlik kamerasına yakalandı İZLE

“HIRSIZLAR MESKEN TUTTU”

35 yıldır aynı mahallede yaşadığını söyleyen Demirhan Yılgın, daha önceden de ufak tefek hırsızlık olaylarının olduğunu belirterek, "11 Ocak günü çıkmaz sokaktan gelen bir kişi evleri kontrol ediyor. Gözüne çalacak bir şey kestiremeyince diğer kamerayı görmediği için de ağaçta bulunan kamerayı söküyor. Hırsızın çalacak bir şey bulamayınca, güvenlik kamerasını çalması çok tuhafıma gitti. Hırsızlar nedense buraları mesken tuttu. Kameranın olmadığını 2 gün sonra fark ettim. Bazı günler kedilerin ağaca tırmanmasından dolayı görüntüler bozuluyordu. Ben yine kedinin zarar verdiğini düşünerek, firmayı arayıp tamir için çağırdım. Firma yetkilisi bana güvenlik kamerasının olmadığını söyleyince çok şaşırdım. Görüntüleri beraber izlediğimizde şahsın çalma anlarını izledik. İnşallah bir daha gelmez. Bizi 500-600 lira zarara uğrattı." diye konuştu.

“NASIL TESPİT EDECEĞİZ”

Mahallede oturan Abdullah Günerer (70) ise bir hafta önce motosikletli bir grubun gündüz vakti gelerek sokakta havaya ateş açtığını ve bu kişilerin mahalleli olmadığını söyleyerek çok tedirgin olduğunu dile getirdi.

Günerer, "Burada kamera çalındığına göre başka bir hırsızlık da olabilir. Biz bu insanları nasıl tespit edeceğiz?" dedi.