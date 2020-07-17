İnşaata hırsızlığa giren bir hırsız, polisten kaçarken 4 metre yükseklikten aşağı düşüp ayağını kırdı.

Adana Yüreğir'de bir inşaatta hırsızlık yapıldı.

C.Ö., hırsızlık yapmak için Serinevler Mahallesi'ndeki bir inşaata girdi. O sırada hırsızı fark eden inşaat bekçisi ise durumu polise bildirdi.

AYAĞI KIRILDI

Olay yerine gelen polisin inşaattaki hırsızı aramaya başlaması üzerine C.Ö. isimli şüpheli, polisten kaçmak için 4 metre yükseklikten aşağı atlayarak ayağını kırdı. Polis olay yerine ambulans çağırdı. C.Ö ambulansla Yüreğir devlet hastanesine kaldırıldı.

Adana'da hırsız, polisten kaçarken ayağını kırdı ViDEO

YİNE POLİS KURTARDI

İnşaat sahibi Abdullah Kılıç, ” Polis arkadaşlarla inşaatın 5’inci katına kadar aradık. Sonra oradan çıktık geldik. Sonra ses geldi, polisler yardımcı oldu. Bizim çıktığımızı gören hırsız 4 metre yükseklikten atlayarak ayağını kırdı” dedi.



