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- Adana'da hırsız sanılan kişi bıçaklandı
Adana'da hırsız sanılan kişi bıçaklandı
Kimliği belirsiz kişiler tarafından hırsız olduğu düşünülüp, darbedilip bıçaklanan şahıs, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
- AA
- 15.03.2022 - 08:51
- Güncelleme : 15.03.2022 - 09:19
Adana'nın Yüreğir ilçesi Selahattin Eyyübi Mahallesi'nde, bir kişinin bıçaklanıp darbedildiği ihbarı üzerine, olay yerine polis ekibi sevk edildi.
Polis ekipleri, söz konusu kişiyi Şehit Jandarma Er Gökhan Yılmaz Caddesi'nde kaldırımda yaralı halde buldu.
HIRSIZ OLDUĞUNU DÜŞÜNÜP, DARBEDİP BIÇAKLANDI
İlk kontrolleri polis ekiplerince yapılan C.K.K'nin, çeşitli yerlerinden darbedilip bıçaklandığı tespit edildi.
Yaralı C.K.K, ekiplere, bir akrabasının evine doğru gittiği sırada tanımadığı kişilerce hırsız sanılarak darbedilip bıçaklandığını söyledi.
ŞÜPHELİLER ARANIYOR
Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından C.K.K, ambulansla Yüreğir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, olaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı.