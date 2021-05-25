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Adana’da hırsızlar önce güvenlik kamerasına, ardından polise yakalandı

Adana’da hırsızlar önce güvenlik kamerasına, ardından polise yakalandı

3 ev, 3 iş yeri ve 1 otomobilden hırsızlık yaptığı öne sürülen 5 zanlı, düzenlenen şafak operasyonu ile gözaltına alındı. 2 zanlının bisiklet ve tespih çalması saniye saniye görüntülendi.