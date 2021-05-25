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    Adana’da hırsızlar önce güvenlik kamerasına, ardından polise yakalandı

    3 ev, 3 iş yeri ve 1 otomobilden hırsızlık yaptığı öne sürülen 5 zanlı, düzenlenen şafak operasyonu ile gözaltına alındı. 2 zanlının bisiklet ve tespih çalması saniye saniye görüntülendi.
    • İHA
    • 25.05.2021 - 11:02
    • Güncelleme : 25.05.2021 - 11:04
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    Adana’da hırsızlar önce güvenlik kamerasına, ardından polise yakalandı

    Adana’da, son 2 haftada 3 iş yeri, 3 ev ve bir otomobilde hırsızlık olayı yaşandı.

    Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, gelen ihbarlar üzerine çalışmalar başlattı.

    Bölgede bulunan güvenlik kameraları mercek altına alındı.

    Yapılan incelemeler sonucu, 5 şüphelinin kimliği tespit edildi.

    SUÇ KAYITLARI OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

    Şahıslar, şafak operasyonu ile yakalanarak gözaltına alındı.

    Zanlıların, daha önce çok sayıda suça karıştığı, çok sayıda suç kayıtları olduğu öğrenildi.

    Adana’da hırsızlar önce güvenlik kamerasına, ardından polise yakalandı #1

    70 BİN LİRALIK HIRSIZLIK TESPİT EDİLDİ

    Şahısların tırmanarak girdikleri evlerden ve kepenkleri kırarak girdikleri iş yerlerinden, tespihten su bağlantı aparatına, bisikletten televizyona, kol saatinden altın yüzük ve bileziğe kadar yaklaşık 70 bin liralık hırsızlık yapıldığı tespit edildi.

    KAMERAYA YANSIDI

    Zanlılardan ikisinin bisiklet ve tespih çalması güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

    Adana’da hırsızlar önce güvenlik kamerasına, ardından polise yakalandı VİDEO

    ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

    Ömer Faruk B., Berkan K., Ramazan B. ve Fatih K. isimli şahıslar gözaltına alındı.

    Şahıslar, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

    Adana’da hırsızlar önce güvenlik kamerasına, ardından polise yakalandı #2

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